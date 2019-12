Uzmanlar nasıl besleniyor?

Doğru beslenme ve tıbbi gerçekler





Diyetler "out", doğru beslenme "in"

Boy: 1.70Kilo: 59Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli’nin diyet sırlarının başında bol su içmek geliyor. Tahıl ürünlerini çok önemseyen Kümeli’nin programında tüm besin grupları yer alıyor, ayrıca yağ seçimi de önem verdiği konulardan.Yanlış beslenme alışkanlıklarının diyabet (şeker hastalığı), kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon, kanser gibi birçok kronik hastalığa davetiye çıkardığını bilerek, insanlara bunun önüne nasıl geçileceğini öğretmeye çalışırken, kendim için de sağlıklı beslenme alışkanlıklarına özen gösteriyorum.3 ana öğünümün arasına, destekler nitelikteki ara öğünleri yerleştirerek gün boyu kan şekerimin düzenli olmasını sağlamaya çalışıyorum ve gün içinde tüm besin gruplarına mutlaka yer veriyorum. Suyu hayatın vazgeçilmezi olarak görüyor ve vücudun en iyi arındırıcısı olarak düşünerek, günde mutlaka 2,5-3 litre su tüketiyorum.Öncelikle güne, aç karnına bir bardak limon dilimli su ile başlıyorum. Limon aroması açlık hissimizi baskılamamıza yardımcı oluyor. Bunun dışında yeni güne mutlaka kahvaltı öğünü ile başlayarak, günün en uzun açlığı olan gece açlığı sırasında boşalan besin depolarımı doldurmuş oluyorum.Kahvaltıda sadece peynir-ekmekli klasik kahvaltı değil, farklı alternatifleri de tercih ediyorum. Bu, hem sürekli aynı şeyleri tüketme sonucu sıkılmamı önlüyor hem de besin çeşitliliği sağlamış oluyorum.Öğle ve akşam yemeklerinde tahıl ürünlerinin kepekli (pirinç, makarna, ekmek gibi) ve pişirilen yemeklerin de az yağlı olmasına dikkat ediyorum. Pişirme yöntemi olarak haşlama, fırında pişirme ve ızgarayı tercih ediyorum.Yemeklerimde tüm yağ asitlerini içinde bulunduran yağ karışımını (ayçiçek, soya, mısırözü, fındık yağı) kullanırken, salatalarıma zeytinyağı ilave ediyorum. Etin içinde yeterince yağ olduğunu bilerek, etli yemeklerde ekstra yağ ilavesi yapmıyorum. Genel olarak öğünümde bir ana yemek, yoğurt ve salata olabiliyor. Yemeği dışarıda yiyorsam ve yağ miktarının fazla olduğunu düşünüyorsam, tükettiğim besin miktarında azaltma yoluna giderek dengelemeye çalışıyorum.Tükettiğim süt ve süt ürünlerinin az yağlı/light olmasına dikkat ediyorum. Böylece gereksiz yağ, enerji ve kolesterol alımının önüne geçerek, daha çok protein ve kalsiyum almış oluyorum.Hiçbirimiz ömrümüzün sonuna kadar bir diyet listesine bağlı olarak yaşayamayız. İdeal ağırlığa ulaştığımızda masum hatalar yapabiliriz ama önemli olan bu yanlışlardan ders alabilmek ve aynı hataları birçok kez tekrarlamamaktır. Aksi halde sürekli ağırlık kazanımının önüne geçmemiz mümkün olmaz.Aç karnına: Limon dilimli suKahvaltı: 1 kutu probiyotik yoğurt, 2 yemek kaşığı yulaf, 2 yemek kaşığı yaban mersini veya 1 elma, 1 çay kaşığı keten tohumuAra: 3 kuru kayısı, 5 çiğ badem, yeşil çayÖğle: Salataİkindi: Kepekli tost, ayranAkşam: Izgara balık, salata veya sebze yemeği, 1 kase light yoğurtGece:1 porsiyon meyve, 1 su bardağı light kefirBoy: 1.63Kilo: 50Ünlü Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara Koçak, beslenme sırlarını bizimle paylaştı. Listesinde meyve, yoğurt, peynir ve tahılı mutlaka bulunduran Koçak, bol su içmeyi de ihmal etmiyor ve ayrıca yediklerini hesaplıyor.Düzenli egzersiz yapmayı son günlerde ihmal ettim ama beslenme programım her ortam ve koşulda dengelidir. Meyve, peynir ve tam buğday ekmeği ile yaşayabilirim. Bu üç besin benim vazgeçilmezim, ama hiç yemediğim ve reddettiğim bir besin yok. Meyve yemediğim veya yoğurt yemeyi atladığım gün olursa, biraz pişmanlık duyarım ve hemen ertesi gün düzeltirim. Bazen sadece yoğurtla kahvaltı ederim. Özellikle bir gece önce biraz fazla yediysem, ertesi sabah küçük kutu yoğurt, 1 kuru kayısı ve 10 badem vicdanımı rahatlatır.Tabii bol suyu hayatımdan eksik etmem. Her gün en az 2 litre su içerim, bazen üç litreye kadar çıktığım olur. Gün içinde çok karışık beslendiysem, hemen yediklerimi yazarım ve akşama kaç kalori hakkım kaldığını hızlıca hesaplarım ve gün bitmeden durumu toparlarım. Bu da benim işim.Şarap dışında alkol almam, geceleri çok fazla dışarı çıkmam, uykuma çok düşkünüm. Günde en az sekiz saat uyurum.Kışın elma, armut, kiviyi çok yerim. Yaz döneminde ise karpuz, şeftali ve kirazı çok tüketirim.Haftada bir gün yarım pizza veya yarım porsiyon makarna yerim. Bir de dondurmayı çok severim. Saray muhallebisine bayılırım ve haftada bir veya 15 günde bir yerim. Elma dilimi patates de favorimdir. Ama ben evde fırınlayarak yapıyorum.Ayda 1-2 kez yerim. Özellikle somon balığının yanında çok hoşuma gidiyor. Haftada iki-üç kadeh de kırmızı şarap içerim. Sebze kızartmalarını çok yemem. Ağır hamur tatlılarını da tercih etmem. Ağır içki pek hayatıma girmez, tercihim genelde şaraptır.Haftada dört-beş gün spor yaptığım da oluyor ama bazen haftada bir gün ancak zaman bulabiliyorum. Fakat genelde hareketli bir yaşam şeklim var. Fitness yapıyorum, doğada yürümeyi seviyorum.Vitamin desteği çok fazla almıyorum ancak dönemsel takviyeler yapıyorum. Balığı az yediğim hafta, omega 3 veya kış aylarında ginseng, C vitamini, bazen B12, folik asit veB6 gibi vitaminler alabiliyorum.Benim tedavi biçimim ‘her besinden ölçülü beslenmeyi’ esas alır. ‘Hiçbir besin mucize yaratmaz, hiçbir besin tek başına suçlu değildir’ derim hep. Bu yüzden de her şeyden yerim.Sabah: Yoğurt, kayısı, badem veya tam buğday ekmeği, peynir, cevizAra öğün: 1 bardak light süt (bazen kahve, tarçın ile) veya 1 meyve ile cevizÖğle: Sebze yemeği, 1 dilim ekmek bazen bulgur pilavı veya dışardaysam salata ile ızgara.Ara: Yarım simit, peynir veya 1 tost veya meyveli yoğurtAkşam: Peynir ve salata veya balık/et/tavuk ile salataAra: Kuru üzüm, beyaz leblebi, kuru yabanmersini, meyve, bitki çayı.Boy: 1.80Kilo: 73Sağlıklı yaşama bütünsel olarak bakan, beslenme ve sporun yanı sıra ruhu da beslemek gerektiği ilkesini kendi yaşamında da uygulayan Uzman Doktor Ender Saraç’ın en büyük sırrı, yeşil çay. ‘Yediklerimiz kadar içtiklerimiz de önemli' diyen Saraç, beslenme stilinin Akdeniz-Ege köylüsünün beslenmesinin karışımı olduğunu söylüyor.Sağlıklı beslenirim ama sadece ot, haşlama ve sebze yiyerek de yaşamıyorum. Yeri gelir börek, makarna ve pilav da yerim ama bunları seyrek ve belli tekniklerle tüketirim.Örneğin, o gün bir öğünde börek (karbonhidrat) yediysem, diğer öğünlerde ekmek, pilav, pasta veya diğer herhangi bir karbonhidrat ürünü tüketmem. Genelde vejetaryen ağırlıklı beslenirim ama katı değil. Haftada 1-2 kez balık yerim ama hiç tavuk yemem. Çok ağır sporyaptıysam, istisnai olarak (senede 1-2 kez) kırmızı et yerim. Ekolojik yumurta, keçi peyniri tüketirim. İnek sütü ve peynirinden kaçınmaya çalışıyorum. Beyaz un ve beyaz şekerden de nadir durumlar haricinde kaçınıyorum. Çavdar ekmeği, tam buğday ekmeği ya da lavaş yerim. Sevdiğim için ara sıra domatesli pilav yerim. Yılda 3-4 kez de kızartma yiyorum.Favorim; yeşil çay… Günde 5-6 fincan içerim. Bence ne yenildiği kadar, ne içildiği de önemli. Kola ve içine şeker katılmış içecekleri, ayrıca yağlı ayran içmem. Bol bol yeşil çay, light ayran, maden sodası, yüzde yüz meyve suyu içerim. Kahveyi nadir olarak içerim, oda şekersiz Türk kahvesi şeklinde. Bol su içerim. Günde aldığım sıvı miktarı 3-3,5 litre kadar. Bunun dışında yemekleri çok iyi çiğnerim. Hava yutmamaya çalışırım (gaz yapar, sindirimi bozar.) Bu yüzden yemek yerken konuşmam.Yemeklerde zeytinyağı tercihim. Aslında yemek tarzım, Anadolu ve Ege köylüsünün beslenmesinin karışımı. Alkolü ağzıma sürmem. Bütün bunlar yüzde 50, diğer yüzde50’si de diyeti nefsime ve ruhuma yaptırırım.Düzenli spor yaparım. Yaptığım sporlar dönem dönem değişiyor. Bazen yoga, bazen pilates yaparım. Şu an kardiyo egzersizleri yapıyorum ve yüzüyorum. Ayrıca kilomu korumak ve özellikle bel-göbek bölgesindeki yağları eritmek için etkili olan, içeriğinde krom, tere tohumu, funda yaprağı, zencefil gibi maddeler olan besin desteği kullanıyorum.Yediğim yemeğin bana doğadan armağan olduğuna inanırım. Ruhsal vitaminlerime de çok inanırım. Hak etmediğim parayla yemek yemem. Aksi takdirde fit olursunuz ama ruhunuz boş kalır.Sabah: Haftanın yarısında müsli (içine ceviz, tarçın, meyve, light süt eklenmiş)Haftanın diğer yarısında çavdar ekmeği, keçi peyniri ya da light peynir ve bol maydanozAra öğün: (Bu zaman diliminde ara öğün yemiyor, acıkırsa meyve yiyor ve bol yeşil çay içiyor.Öğle: Sebze, bulgur, zeytinyağlı yemekAra: Fındık, ceviz, badem ve benzeri kuruyemişAkşam: Dışarıdaysa balık ve salata, evdeyse keçi peyniri ızgara, bazen sebze, bazen de Uzakdoğu yemekleri.