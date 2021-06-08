Uzmanlar müsilaj için "felaket" diyor; AA’dan “Bu tür maddeler tarımda, toprakta verimi artırma özelliklerine sahip” haberi
08 Haziran 2021 09:58
Uzmanlar, Marmara Denizi’nde başlayıp, Kuzey Ege ve Karadeniz’e yayılan deniz salyası (müsilaj) için “felâket” ve “ölü deniz” değerlendirmesinde bulunurken Anadolu Ajansı, “Marmara Denizi'ndeki müsilajın ekonomiye kazandırılması için saha çalışması başladı” başlığıyla Twitter’da paylaşımda bulundu.
Ajans, 6 Haziran'daki paylaşımında, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mete Yılmaz’ın “Bu tür maddeler tarımda, toprakta verimi artırma özelliklerine sahip” ifadelerine de yer verdi.