Uzmanlar müsilaj için "felaket" diyor; AA’dan “Bu tür maddeler tarımda, toprakta verimi artırma özelliklerine sahip” haberi

Uzmanlar, Marmara Denizi’nde başlayıp, Kuzey Ege ve Karadeniz’e yayılan deniz salyası (müsilaj) için “felâket” ve “ölü deniz” değerlendirmesinde bulunurken Anadolu Ajansı, “Marmara Denizi'ndeki müsilajın ekonomiye kazandırılması için saha çalışması başladı” başlığıyla Twitter’da paylaşımda bulundu.

Ajans, 6 Haziran'daki paylaşımında, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mete Yılmaz’ın “Bu tür maddeler tarımda, toprakta verimi artırma özelliklerine sahip” ifadelerine de yer verdi.

TIKLAYIN -"Marmara "ölü deniz" haline geldi, deniz salyası tatlı su kaynaklarına da yayıldı"

TIKLAYIN - Prof. Dr. Taş'tan müsilaj uyarısı: Marmara Denizi'nde yaşanan felaketin Karadeniz'de yaşanmaması için ivedilikle tedbir alınmalı