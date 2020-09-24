Uzmanlar, Marmara'daki depremi yorumladı: İstanbul'daki büyük depremin olma ihtimali yüzde 80'leri buldu

Uzmanlar, Marmara Bölgesi'nde meydana gelen ve AFAD tarafından büyüklüğü 4.2 olarak açıklanan depremi yorumlarken, Prof. Dr. Süleyman Pampal, "İstanbul'daki büyük depremin olma ihtimali yüzde 80'leri buldu" dedi.

TIKLAYIN - İstanbul sallandı: Marmara Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem

Depremin ardından Habertürk canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremin beklenen 7-7.2'lik büyük depremin hangi fay kolunda olacağını gösterdiğini söyledi.

Ercan, "İki kolda deprem beklentisi vardı. Tekirdağ ve İstanbul kolu. Bu deprem beklenen büyük depremin hangi kolda gerçekleşeceğini işaret etti. 1912'deki 7.4'lük deprem de bu kolda gerçekleşti. Bu deprem öncü değil ancak uyarıcı" dedi.

"Büyük depremin olma ihtimali yüzde 80'leri buldu"

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal da depreme ilişkin olarak CNN Türk canlı yayınında konuştu. "Depremin Tekirdağ civarında olması en azından bizi şimdilik rahatlatır. Biraz daha doğuda olması durumunda daha da kaygılanırdık" diyen Pampal, şöyle devam etti:

"1912'de burada 7.3 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem meydana gelmişti. Burası aktif bir bölge. Kuzey Anadolu fayında son 100 yılda yıkılmayan iki yerden biri. Orta Marmara fayının dışında en çok enerji bu bölgede birikecek.

"Bu büyüklükte depremler muhtemelen devam edecektir. Bu fayın doğusunda ve batısında yıkıcı bir deprem bekleniyor. Bizi İstanbul adına en çok kaygılandıran fayın batısında yer alıyor. Bu bölgedeki hareketlilik diken üstünde durmamıza neden oluyor. Bu deprem oldukça yakın.

"İstanbul'daki büyük depremin olma ihtimali yüzde 80'leri buldu. Yapılan çalışmalar bu yönde. Beklenen depremin son 10 yılına giriyoruz. Ufak depremler de bizim kaygılanmamıza neden oluyor."