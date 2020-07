Uzmanlar Koronavirüs'ün diyabeti tetiklemesinden korkuyor

Uzmanlardan oluşan uluslararası bir ekip Koronavirüs'ün, enfeksiyondan önce sağlıklı kişilerde diyabeti tetikleyebileceğinden endişeleniyor. Klinik araştırmalar alanında önde gelen 17 doktor, cuma günü yayımlanan bilimsel mektupta, Covid-19 testi pozitif çıkan hastalarda pek çok kez kan şekeri hastalığının yeni vakalarının teşhis edildiği söylüyor.

Uzman ekip, bu ikisi arasındaki bağlantının belirsizliğini koruduğunu kabul ediyor. Daha önceki araştırmalar, Koronavirüs'ün insan vücudunda tutunmak için kullandığı görülen ACE-2 proteinin yalnızca akciğerlerde değil glikoz metabolizmasıyla ilişkili pankreas, ince bağırsak, karaciğer ve böbrek gibi organlarda da bulunduğunu göstermişti.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre bilim insanları, eğer virüs bu organlara tutunuyorsa bunun bazı vakalarda diyabet başlangıcına yol açan, glikoz metabolizmasında çoklu işlev bozukluklarına neden olabileceği varsayımında bulundu.

Hakemli tıp dergisi The New England Journal of Medicine'de (NEJM)) yayımlanan bilimsel mektupta uzmanlar, Covid-19 hastalarındaki yeni diyabet vakalarını küresel ölçüde kayıt altına alacak "CoviDiab Registry Project" (KoviDiyabet Kayıt Projesi) ismi verilen projenin oluşturulduğunu söyledi.

King’s College London'da metabolik cerrahi profesörü ve yeni kayıt projesinin öncülerinden Francesco Rubino şöyle konuştu:

Elbette, bu gözlemlerin ardındaki durumun ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz.

Önceki bulgular, enfeksiyon öncesinde şeker hastalığı bulunan hastalarda koronavirüsün daha ağır komplikasyonlara neden olabileceğini zaten göstermişti ve Covid-19 nedeniyle ölen hastaların yaklaşık dörtte birinde diyabet hastalığı bulunduğu bildirilmişti. Rubino şunları söyledi:

"Diyabet en yaygın kronik hastalıklardan biri ve şimdi iki pandemi arasındaki kaçınılmaz uyuşmazlığın sonuçlarının farkına varıyoruz. İnsanların bu yeni koronavirüsle temasının kısa süreli olması nedeniyle virüsün glikoz metabolizmasını nasıl etkilediğinin kesin mekanizması hala belirsiz. Bu hastalardaki şiddetli diyabet göstergesinin bilinen Tip 1, Tip 2 ya da muhtemelen yeni bir diyabet biçiminden hangisinin örneğini oluşturduğunu bilmiyoruz."

Ancak bazı uzmanlar, fark edilen bu korelasyon konusunda ihtiyatlı olmaya çağırıyor.