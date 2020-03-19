Uzmanlar Koronavirüs için C vitaminini işaret etti, limon fiyatları yükseldi!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası uzmanların vatandaşlara C vitamini tüketmesi çağrısı sonrasında, 5 liradan satılan limon, toptancılarda 7 liraya kadar yükseldi.



Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde toptancılık yapan Murat Açar, limona olan talep nedeniyle geçen hafta ile 1,5 liralık fark olduğunu belirterek, "Geçen hafta 5 ile 6 lira arasındaydı, bu hafta 6 ile 7 lira arasında. Virüsün etkisinden dolayı böyle. Türk milleti' kimseye yayılmasın' diye uğraşıyor. Herkes evinde ya limon bulunduruyor ya kolonya bulunduruyor. Etkisi çok olduğu için onu kullanıyor. Bu şekilde giderse fiyatlarda artış olur" şeklinde konuştu.

"Limonda hareket var"

"Yeterince mahsulümüz var" diyen sebze ve meyve hali esnafından Serkan Keleş, ise sebze fiyatlarındaki artışın 'cüzi' olduğunu savunarak, "Elimizdeki stoklar yeterince var. Meyvede de beklediğimiz üç, dört kalemde yoğunlaştı. Özellikle limon, portakal ve nar. Arkasından da greyfurtta bir hareket var.



Diğer ülkelerde de sıkıntı olduğu, ihracat da yeterli derecede yapılmadığı için iç bölgesel olarak da elimizde yeterince malımız var. Yüzde 1, yüzde 5 arasında yükselme bekliyoruz. Limon da biraz hareket var. Geçen hafta limonu 5 liradan yazıyorduk. Bugün 6- 6,5 lira arasında satıyoruz." dedi.