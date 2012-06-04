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Çevre

Uzmanlar keneden sonra yılanlar için de uyardı

Küresel ısınma doğanın dengesini alt üst etti. Uzmanlar piknik alanlarına gidenleri uyarıyor

04 Haziran 2012 19:42

Sıcaklıkların önceki yıllara oranla bu sene daha da yükselmesi kenelerle birlikte yılan, köstebek ve haşerelerin artmasına neden oldu. Uzmanlar uyarılar: "Piknik alanlarında dikkatli olun"

Her geçen gün etkisini artıran küresel ısınma kenelerin de artmasına yol açtı. Uzmanlara göre sıcaklığın artması sadece kene değil yeraltında yaşayan köstebek, haşere ve özellikle yılan gibi hayvanların da artmasına neden olacak. Bahar aylarının bol yağmurlu ve güneşli geçmesi ise meyve ve sebze bereketini artıracak.
 
Yapılan istatistiklere göre Türkiye bu yazı önceki yıllara oranla 1-2 derece daha sıcak yaşayacak. Ancak sıcaklıklarla birlikte doğanın dengesi de değişecek. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Sıcak ve yağan yağmurla yeşil bitkiler çoğalıyor. Bu da haşerelerin yaşam alanlarını genişletiyor" dedi.
 
 

Haşereler Sıcağı Sever

 
 
Küresel ısınmanın dünya coğrafyasını etkilediğini belirten Prof Şen yazın ilk günlerinden beri kenelerin arttığına dikkat çekti. Şen "Sıcaklık yüzünden kene sayısında bir önceki yıla göre artma var. Sadece keneler değil yeraltında yaşayan köstebek, haşere ve özellikle yılan gibi hayvanlarla daha sık karşılaşacağız. Çünkü bu hayvanlar sıcağı sever" dedi. Prof. şen vatandaşları haşerelere karşı park, bahçe gibi açık alanlarda daha dikkatli davranmaya çağırdı.
 
 

Aniden Yağmur Yağabilir

 
 
Şen, haşere türü hayvanların yaşam alanlarının genişlemesini ise yağan sağanak yağmurlarla birlikte olduğunu söyledi. Şen sözlerini şöyle sürdürdü: "Normalde ülkemizi etkileyen meteorolojik sistemler Akdeniz üzerinden gelirdi. Ancak bu yıl sistem Orta Avrupa ve Balkanlar'dan geliyor. Kuzeyden geldiği için de daha soğuk oluyor. Soğuk ve sıcak karışımı yağışlara neden oluyor. Buda şehir içinde bile yeşil alanları artırıyor. Dolayısıyla yılan köstebek, kene artıyor."
 
 

Meyve Artacak

 
 
Kış ve İlkbahar aylarında fazla don olaylarının yaşanmadığına dikkat çeken Şen, bir de müjdeli haber verdi. Şen, bitkilerin çiçek açma döneminde bol yağış ve güneşli havanın hakim olduğunu hatırlatarak, "İkisi birden yaşanmış olması tarımda bereketi artıracak. Bu nedenle meyve ve sebze fiyatları yarıya inebilir. Çünkü ihtiyaç duyulan güneş ışını ve su bitkiler tarafından yeteri kadar alındı" dedi.
 
 

Kene Aşısımda Önemli Adım

 
 
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı aşı geliştirilmesi için Türk bilim adamlarının yürüttüğü çalışmadan olumlu sonuçlar alındı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin liderliğinde yürütülen TÜBİTAK projesiyle geliştirilen aşı, virüsün verildiği farelerde yüzde 80 oranında koruma sağladı. Özdarendeli, "Bu çalışmayla KKKA aşısı üreten ilk ülke olabilirizî dedi.

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