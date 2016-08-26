Uzmanlar epilepsi ilacına karşı uyardı: Bebeğinizin IQ seviyesini düşürebilir

Fransa’da önceki gün Ulusal İlaç Güvenliği Ajansı (ANSM) tarafından yayınlanan bir raporda, 2007-2014 yılları arasında hamileliği sırasında ‘Depakine’ isimli epilepsi ilacını kullanan 14 bin kadının bebeklerinde sağlık sorunlarına rastlandığı ifade edildi. Rapor, ilacın çocuklarda geç kavrama ve otizm riskini yüzde 40 artırdığını ortaya koydu. Sağlık Bakanı Marisol Touraine, ilacı takibe aldıklarını açıkladı. Le Monde Gazetesi yazarı Sandrine Cabut, 1967’den beri piyasada olan ilacın sara hastalarının yanı sıra, bipolar bozukluk başta olmak üzere, psikiyatrik rahatsızlık yaşayan hastalar tarafından da kullanıldığını vurguladı.

Cabut, ilacın bebeklerde nörolojik bozuklukları iki kat artırdığına dair ilk bulguların 1980’li yıllarda ortaya çıktığını ifade etti. Çocuklarda geç kavramayı ve otizm riskini yüzde 40 artıran ilacın Türkiye’de ‘Depakin’ ismiyle satıldığı öğrenildi.

"Riskleri bilerek kullanmalı"

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Zeki Gökçıl:

İlacın Türkiye’de çok sık kullanıldığını kaydeden Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Zeki Gökçil, “Firma, bununla ilgili 1 yıl önce Sağlık Bakanlığı ile istişare ederek bir kılavuz yayınladı. Kılavuzda bu ilacın belli dozlarda alınması gerektiği belirtildi. Ancak belli nöbet tiplerinde bu ilacı kullanmamız gerekiyor. Gebelikte yüksek riskini biliyoruz. İlacın kullanılması halinde bebeklerde yarık damak, yarık dudak, bel açıklığı yapabiliyor. Yine bebeklerin IQ seviyelerinde de düşüklüğe yol açıyor. Gebeler rehberi okuyarak, bu riskleri bilerek ilacı kullanmak durumunda. Biz de gebe hastalarımıza bunu anlatıyoruz. İlacın kullanımı 600 miligramı geçtiği takdirde riskler başlıyor. Türkiye’de buna benzer başka ilaçlar da var” diye konuştu.

"Hastayla birlikte karar veriyoruz"

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk:

Söz konusu ilacı kullanırken gebeliğin dikkate alınması gerektiğini belirten Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, şunları söyledi: “Çıkacak yan etkilere göre aileyle birlikte takip ederek karar veririz. Normal gebelikte anormallik riski yüzde 1-3 arasındadır. Kişi bu ilaçları kullanıyorsa o zaman bu risk iki katına çıkar. Risk yüzde 2-6 arasına çıkabilir. Ben şahsen epilepsili anne adaylarını anne olmaktan alıkoymak istemem. Düşük dozda devam ederek, ilk 3 ayında gerekirse dozu en aza indirerek anneyi de riske atmayarak takip ederiz. Bu ilacın yasaklanabileceğini düşünmüyorum. Bu ilacı kullanmak zorunda kaldığımız hastalarımız oluyor. Aileye ‘Riskler budur, kabul ediyor musunuz?’ diye soruyoruz.”

"Kutuların üzerine uyarı yazıları eklendi"

İlacı üreten firma, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Türkiye’de epilepsi hastalarının kullanımına sunulmuş olan ilacımız ile ilgili tüm bilgilendirmeler güncel bilimsel veriler ışığında Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na ilk günden itibaren düzenli olarak yapılmaktadır. Hastaları bilgilendirmek ve uyarmak amacıyla ilgili ‘ilaç kutularının üzerine’ ve aynı şekilde kutuların içinde bulunan ‘hasta kullanım talimatlarına’ ilgili uyarılar da eklenmiştir. İlaçla ilgili ortaya çıkan yeni bir durum olmamakla beraber ilaç ‘Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Risk Yönetimi Dairesi’ tarafından ek izlemeye tabi ilaçlar listesinde yer almaktadır.”