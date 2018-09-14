Uzmanlar: Ekonomiler krizlere karşı artık daha donanımlı

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Eylül (DHA) – Almanya Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü’nün (Ifo) anketine göre, gelişmiş ülkelerin ekonomi uzmanları arasından yüzde 75’inden fazlası, ülkelerinin olası bir ekonomik kriz için şu an, 10 yıl öncesine göre daha donanımlı olduğunu düşünüyor.

Toplam 117 ülkeden 976 uzmanın katılımıyla gerçekleştirilen ankette, gelişmekte olan ülkelerin uzmanları ise diğerlerine göre duruma daha olumsuz yaklaşırken, gelişmekte olan ülkelerden uzmanların yalnızca yüzde 55’i ülkelerinin ikinci bir ekonomik krizle baş edebileceğine inanıyor.

Ankete Euro Bölgesi, Kanada, Japonya, Birleşik Krallık ve ABD’den katılan uzmanların yüzde 86’sı finansal sektörde reformların gerekli olduğunu vurgularken, Asya’dan uzmanların yüzde yüzde 87’si, Avrupa’nın gelişmekte olan ekonomi uzmanlarının yüzde 89’su ve Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan ise uzmanların yüzde 72’si reformların gerekliliğini savunuyor.

Anket katılımcılarının çoğunluğu sermaye ve likidite düzenlemelerinde ve risk yönetiminde gelişmeler görüldüğüne inanırken, Euro Bölgesi, Kanada, Japonya, Birleşik Krallık ve ABD’den uzmanlar, finansal araçların düzenlenmesinde daha fazla şeffaflık sağlayacak reformların oluşturulduğunda ve merkez bankalarının likidite sağlamalarına olanak sağlayacak gelişmelerin görüldüğünde hemfikir olduklarını belirtti.

İleride daha fazla reformun oluşturulup oluşturulmaması konusunda ise gelişmiş ülkelerdeki uzmanların çoğunluğu, ülkelerinin ekonomik politikalarından memnun olduklarını belirtti. Gelişmekte olan ülkelerin uzmanları ise, özellikle finansal otoritelerin piyasada risk oluşturan durumlara daha doğru tepki vermeleri konusunda daha sert kurallar görmek istediklerini vurguladı.