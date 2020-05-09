Uzmanlar: Deniz ve havuzda Koronavirüs'e yakalanma riski düşük

İspanya Bilimsel Araştırmalar Yüksek Konseyi'nden (CSIC) bilim insanları, deniz ve havuzda yüzerken yeni tip Koronavirüs enfeksiyonuna yakalanma riskinin düşük olduğunu belirtti.

CSIS uzmanları, yaz mevsimi yaklaşırken insanların serinlemek için gerçekleştireceği eylemlerdeki Koronavirüs enfeksiyonuna yakalanma riskini araştırdı.

Uzmanlar, seyreltme etkisi bulunan deniz suyundaki tuzun, muhtemelen virüsün aktivitesinin ortadan kalkmasına katkıda bulunacağını kaydetti.

Plajda veya deniz kıyısında Koronavirüs enfeksiyonu riskinin oluşabileceği uyarısında bulunan uzmanlar, "Deniz suyunun tuzunun, güneşin ultraviyole ışınlarının ve kumu ısıtan yüksek sıcaklığın bir araya gelmesiyle virüs devre dışı kalabilir" öngörüsünde bulundu.

Havuzlarda ve spa salonlarında dezenfektanların kullanıldığına dikkat çeken uzmanlar, bunun da virüsün engellenmesinde yeterli olacağını belirtti. Ayrıca uzmanlar, sauna ve buhar banyolarında 60 derece üzerinde olan sıcaklığın virüs için öldürücü olduğunun altını çizdi.

Uzmanlar, nehir, göl ve kanal gibi ortamlarda ise virüsün hayatta kalma kabiliyetinin daha yüksek olacağını ve en ciddi önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.