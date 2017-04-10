Uzmanlar Büyük Set Resifi'nden "umudu kesti"

Avustralya açıklarında yer alan Büyük Set Resifi'ndeki hasarın boyutu, uzmanların "umudunu kesmesine" yol açtı.

İngiliz gazetesi The Guardian'a göre deniz sularının ısınması nedeniyle yok olmaya başlayan mercan resiflerini hayata döndürmek için gösterilen çabalar da sonuçsuz kaldı.

Christopher Knaus ve Nick Evershed imzalı habere göre resifin orta ve üst bölgelerindeki hasar iki yıldır aralıksız artıyor.

Uzmanlar geçen yıl bin 600 kilometrelik bölümünde yaşam belirtilerinin azaldığı resifin bu yıl da 500 kilometrelik bölümünün benzer bir sonuçla karşı karşıya kaldığını belirtiyor.

Gazeteye konuşan deniz koruma uzmanı Jon Brodie, resifin "ölüm döşeğinde" olduğunu söyledi.

Avustralya hükümetinin resifi kurtarmak için gösterdiği çabaların da yetersiz kaldığını belirten Brodie "Artık pes ettik" dedi ve ekledi:

"Ben hayatımı buraya adamıştım, su kalitesini yönetiyordum ama başarısız olduk.

"Büyük miktarlarda para harcamamıza rağmen bir başarı elde edemedik.

"Geçen yıl yeterince kötüydü, bu yıl ise bir felaketti.

"Federal hükümet hiçbir şey yapmıyor ve uygulanan programlar da yetersiz."

Büyük Set Resifi Deniz Parkı Direktörü Jon Day de bekledikleri maddi kaynakları alamadıklarını belirtirken "artık bu durumu kabullenmeye başladık" dedi.