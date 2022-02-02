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Koronavirüs

Uzmanlar, aşı sonrası Covid-19 riski en çok yüksek olan grupları açıkladı

Bağışıklığı baskılanmış ve demans, Parkinson veya böbrek hastalığı gibi kronik rahatsızlıkları olanların aşılamadan sonra hala hastaneye yatış veya Covid-19'dan ölüm riski nüfusun geri kalanına kıyasla daha yüksek

02 Şubat 2022 18:40

Oxford Üniversitesi'nin araştırmasında, aşı sonrası Covid-19 riskinin ne olduğunu hesaplamanın yolunu bulundu. Araştırma, aşılamadan sonra ciddi Covid-19 riski düşük kalırken, bazı insanların diğerlerinden daha savunmasız kaldığı tespit edildi.
 
Yeni araştırmalar, bağışıklığı baskılanmış ve demans, Parkinson veya böbrek hastalığı gibi kronik rahatsızlıkları olanların aşılamadan sonra hala hastaneye yatış veya Kovid’den ölüm riskinin nüfusun geri kalanına kıyasla daha yüksek olduğunu gösteriyor. Oxford Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından geliştirilen QCovid aracı, bu grupların tespit edilmesi için kullanılabiliyor.

İkinci aşıdan sonra hala risk olanları tespit ediyor

Koruma politikasını belirlemeye yardımcı olması için 2020’de geliştirilmeye başlanılan QCovid aracının arkasındaki yeni algoritma, ciddi bağışıklığın gelişmesinin beklendiği ikinci aşı dozundan 14 gün sonra ağır Covid-19 riski altında olanları tespit ediyor.
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