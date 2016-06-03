Emekli Büyükelçi Özülker, Almanya'nın 'soykırım' kararını yorumladı: Günah çıkarıyorlar

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, 'Ermeni Soykırımı' tasarısının Alman Parlamentosu'nda kabul edilmesiyle ilgili olarak, "Almanlar resmen günah çıkarıyorlar. Yahudi soykırımının haricinde Ermeni soykırımı olduğunu da göstermeye çalışıyorlar.Bu gerilim, Türkiye’nin AB ile ilişkilerini etkilemez. AB, Türkiye’yi zaten sevmiyor, istemiyor" görüşünü dile getirdi.

Habertürk'ten Bahar Bakır'ın haberine göre; ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı kararı “Almanya’nın bu girişimi vicdan temizleme olarak görülüyor. Türkiye’ye soykırım konusunda en son laf söyleyecek ülke Almanya’dır" sözleriyle yorumlarken, GAZİSAM Müdürü Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol ise, “Bu karar hem Merkel’in izlediği dış siyasete bir frendir hem de Türkiye-Almanya ilişkilerine frendir. Bu kararla, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik süreci darbe aldı" ifadesini kullandı.

Uzmanların görüşleri şöyle:

Günah çıkarıyorlar

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker: “Almanya geçen yıl da benzer girişimde bulundu ama sonuçlanmamıştı. 15 aydır uğraşıyorlardı ve kabul edildi. Almanya böyle bir kararı alabilecek en son ülkedir. Almanlar resmen günah çıkarıyorlar. Yahudi soykırımının haricinde Ermeni soykırımı olduğunu da göstermeye çalışıyorlar. Bu gerilim, Türkiye’nin AB ile ilişkilerini etkilemez. AB, Türkiye’yi zaten sevmiyor, istemiyor. Vize mutabakatı, geri kabul zaten krize girmiş durumda.”

"Sebep siyasi konjonktür"

TOBB Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Serdar Palabıyık: “İki ülke arasındaki ilişkiler vize muafiyeti ve geri kabul nedeniyle gerilmişti. Türkiye’nin geri kabul anlaşmasını feshedeceği yönünde açıklamaları olmuştu. Merkel’in Türkiye’ye yakın duruşu kamuoyunda ciddi tepki yaratmıştı. Geçen yıl 1915’in 100. yıldönümünde benzer girişim olmuş, kabul edilmemişti. ‘Ne değişti?’ derseniz, tamamen siyasi konjonktür ve dış politika hamleleridir. 14 aydır bekleyen bir öngergeydi bu. Kararın çıkması ikili ilişkilerdeki gerginlikle açıklanabilir.”

"İlişkilere frendir"

GAZİSAM Müdürü Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol: “Son dönemde Türkiye ve AB arasında mülteci krizi oldu. Bunun üzerine Türkiye Almanya yakınlaşması, işbirliği yaşandı. Bu karar hem Merkel’in izlediği dış siyasete bir frendir hem de Türkiye-Almanya ilişkilerine frendir. Bu kararla, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik süreci darbe aldı. Artık imtiyazlı ortaklık süreci AB güdeminde olacak.”

"Almanya vicdanını temizliyor"

ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı: “Almanya’nın bu girişimi vicdan temizleme olarak görülüyor. Türkiye’ye soykırım konusunda en son laf söyleyecek ülke Almanya’dır. Almanya yeni bir sosyal sorun üstleniyor. 3 milyon Türk vatandaşı bu kararın ardından hayal kırıklığı içinde. İki ülke arasında psikolojik bir yara açılıyor ve bu yaranın çok yönlü etkileri olacak. Ermenistan ile ilişkiler artık düzelmez.”