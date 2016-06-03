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Almanya'yı mehter takımıyla protesto ettiler

İstanbul Ülkü Ocakları üyesi 200 kişi, tekbir getirdi, sloganlarla Almanya Meclisi'nin 'Ermeni soykırımı' tasarısını protesto etti

03 Haziran 2016 02:41

Almanya Federal Meclisi'nde 'Ermeni Soykırımı' karar taslağı oy çokluğuyla kabul edilirken, Taksim'de bir grup, Almanya'yı protesto etmek için Alman Konsolosluğu'na yürümek istedi. Grubun içinde mehter takımı da yer aldı.

İstanbul Ülkü Ocakları üyesi yaklaşık 200 kişilik grup saat 19.30 sıralarında Gümüşsuyu Caddesi girişinde toplandı. Ellerinde dövizler, Türk ve Azerbaycan bayrakları bulunan grup, mehter takımı eşliğinde sloganlar atarak yürümeye başladı.

Alman Başkonsolosluğu önüne kadar gelen gruptan birkaç kişi ile polisler arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı.

Geniş güvenlik önlemi alan polis, eylem öncesi ve sonrası yaklaşık 2 saat boyunca Gümüşsuyu Caddesi'ni çift taraflı olarak trafiğe kapattı.

Açıklamanın ardından bir süre daha mehter marşları söylenmesinden sonra grup olaysız şekilde dağıldı.

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