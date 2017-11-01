T24 LogoT24 Logo
Dünya

Uzmanlar "tuvalet kağıdı yerine ıslak mendil kullanın" diyor

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Kasım (DHA) – Uzmanlar tuvalet kağıdı kullanımının hijyen için yeterli olmadığını söyleyerek bazı sağlık problemlerine yol açabileceği konusunda uyardı ve ıslak mendil kullanılmasının daha doğru olduğunu söyledi

01 Kasım 2017 14:36

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Kasım (DHA) – Uzmanlar tuvalet kağıdı kullanımının hijyen için yeterli olmadığını söyleyerek bazı sağlık problemlerine yol açabileceği konusunda uyardı ve ıslak mendil kullanılmasının daha doğru olduğunu söyledi.
\"Büyük İhtiyaç: İnsan Atığının Konuşulmayan Dünyası ve Önemi\" adlı kitabın yazarı Rose George, “Milyonlarca insanın etrafta temiz olduğunu düşünerek pis gezmesini anlamıyorum” dedi ve ekledi: \"Tuvalet kağıdı dışkının yerini değiştiriyor ama dışkıyı tamamen yok etmiyor.\"
Ünlü Hollywood yıldızı Will Smith de George ile aynı fikirde. Will Smith bir röportajında çikolata ile ahşap bir zeminde tuvalet kağıdı temizlik testi yapılmasını önermiş ve insanları ıslak mendil kullanmaya çağırmıştı.
Fakat uzmanların bu uyarısındaki tek neden temizlik değil, agresif tuvalet kağıdı kullanımının 12 haftaya kadar sürebilen tahriş ve bağsur gibi rahatsızlıklara neden olabileceği belirtiliyor. Öte yandan tuvalet kağıdı kullanımı sırasında insanların bağırsak bakterileriyle temas etme ihtimalinin daha yüksek olduğu aktarılıyor. Bu yüzden taharet musluğu, bide veya ıslak mendil kullanımının hem hijyen hem de sağlık açısından daha iyi olduğu konusunda uyarı yapılıyor. (Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıKasım DHAAtığının Konuşulmayan DünyasıRose GeorgeHollywoodWill SmithGeorgeFakatBuFotoğraflı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24