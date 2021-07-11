Uzmanından havuz ve denize gireceklere enfeksiyon uyarısı!

Pandemi dolayısıyla aylardır evlerde kalan insanların normalleşme süreci ile birlikte sahil beldelerine akın etti. Ege Liva Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Seyithan Güler, tatilini deniz ve havuzda geçirenlerin mantar ve enfeksiyon hastalıklarına karşı duyarlı olmalarını ve kadınların kesinlikle ıslak mayo ile zaman geçirmemesini tavsiye etti.

Yaz aylarında insanların serinlemek için daha çok havuz ve denizi tercih ettiğini belirten Op. Dr. Seyithan Güler, sudan çıktıktan sonra ıslak mayo ile dolaşılmasının başta mantar olmak üzere diğer enfeksiyonları da beraberinde getirdiği belirtti. Özellikle kadınların bu konuda daha dikkatli olmasını isteyen Ege Liva Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Seyithan Güler, vajinal mantarların yaz aylarında büyük oranda arttığını, kadınların denize veya havuza girdikten sonra hemen ıslak mayolarını değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Sağlık açısından hijyenin çok önemli olduğunu bu nedenle serinlemek amacıyla girilen havuz ve denizin temizliğinin de önemli olduğunu kaydeden Güler, şunları söyledi:

"Yaz aylarında doğal olarak deniz ya da havuz sefası yapacağız. Ancak bunu yaparken suyun temiz olmasına özen göstermeliyiz. Suya girerken dikkat edeceğimiz husus kadar sudan çıktıktan sonra da dikkat etmemiz gereken hususlar var. Havuz ya da denizden çıktıktan sonra ıslak mayo ile uzun süre kalınması vajinal floranın bozulmasına yol açmakta ve vajinal floaranın bozulması da mantar enfeksiyonlarına davetiye çıkarmaktadır. Mantar rutubetli, nemli ortamı çok sever. O yüzden ıslak mayo hemen değiştirilmelidir. Denizden eve veya otele gidildikten sonra derhal vajinal bir temizlik yapılmalı. Bu temizlikte vajnanın ph’ına uygun sıvılarla olmalı. Bu hanımlar için çok önemli bir sağlık kuralı olarak kabul edilmelidir." (İHA)