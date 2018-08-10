Uzmanı yanıtladı; Trump'ın ek vergi hamlesi Türkiye'ye nasıl yansıyacak?

T24 Haber Merkezi

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün duyurduğu çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi kararını yorumladı. Toplamda 13.8 milyar dolarlık çelik ihraç eden Türkiye’nin ABD’ye çelik ihraç eden ülkeler arasında 6. sırada olduğunu ve TÜİK verilerine göre 2017’de ABD’ye 1.2 milyar dolarlık çelik eşya ihraç edildiğini belirten Bingöl, Trump’ın kararının ardından ihracat rakamlarının düşeceğini söyledi.

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Hâlihazırda ‘darboğazda’ olan Türkiye ekonomisinin Trump’ın kararlarından ‘ciddi’ şekilde etkileneceği yorumunda bulunan Bingöl, T24’e yaptığı açıklamada, “İthalatçı konumundaki ABD, ek vergilerle ihracatın önüne geçmiş oluyor. İhracat rakamlarını ciddi şekilde etkileyecektir. Gelen ek vergilerle ihracat rakamları düşecektir. Talep azalacaktır. ABD’deki alıcılar vergisiz ülkelere yönelecektir” dedi.

ABD Başkanı Trump, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 'Yeni Ekonomik Paketi' duyurduğu sırada, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Türk lirası, çok güçlü dolarımız karşısında hızla düşerken Türkiye'den gelen çelik ve aluminyum üzerindeki gümrük vergilerinin ikiye katlanmasına onay verdim! Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50. Türkiye ile ilişkilerimiz bu aralar iyi değil!"