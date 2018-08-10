Trump'tan çelik ve alüminyumda gümrük vergisinin 2 katına çıkarılması talimatı: Türkiye'yle ilişkilerimiz bu aralar iyi değil!

T24 Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyumdan alınan vergilerin iki katına çıkarılması yönünde talimat verdiğini duyurdu. Trump, "Türkiye'yle ilişkilerimiz bu sefer iyi değil!" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'Yeni Ekonomik Paketi' duyurduğu sırada, Trump'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk lirası, çok güçlü dolarımız karşısında hızla düşerken Türkiye'den gelen çelik ve aluminyum üzerindeki gümrük vergilerinin ikiye katlanmasına onay verdim! Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50. Türkiye ile ilişkilerimiz bu aralar iyi değil!"