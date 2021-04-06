Doç. Dr. Murat Yalçın uyardı: Koronovirüs kalp krizi riskini yükseltiyor, kalp yetmezliğine neden olabiliyor

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Yalçın, Kalp-damar hastalığı, yüksek tansiyon ve şeker hastalığı olanlar başta olmak üzere kronik hastalıkları olan bireylerde solunum yolu hastalıkları ve enfeksiyonların çok ciddi sonuçlar yaratabileceğini söyledi.Yalçın, "Covid-19 ile ilgili yapılan bazı araştırmalar bu hastalığı geçirenlerin yaklaşık yüzde 28’inde kalp problemlerinin ortaya çıktığı görüldü" dedi.

Enfeksiyonlar ile kalp ve damar hastalıkları arasındaki ilişkinin uzun zamandır bilindiğini ifade eden Medicana Çamlıca Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Yalçın, “Tüm enfeksiyonlarda olduğu gibi Covid-19’da da vücudun savunma mekanizmaları devreye giriyor ve inflamasyon dediğimiz yangı oluşabiliyor. Oluşan bu yangı, kalp damarlarında bulunan stabil plaklarda hasara neden olabiliyor ve kan akışkanlığı veya kan damarlarının yüzeyini kaplayan endotel fonksiyonları bozabiliyor. Yine oluşan bu yangı tansiyon düzensizliklerine neden olabiliyor. Tüm bu değişikliklere bağlı olarak enfeksiyonlar kalp krizlerini tetikleyebiliyor. Niketim Covid-19 ile ilgili yapılan bazı araştırmalar bu hastalığı geçirenlerin yaklaşık yüzde 28’inde kalp problemlerinin ortaya çıktığı görüldü.” değerlendirmesini yaptı.

"Kalp yetmezliğine de neden oluyor"



Covid-19’un pıhtı oluşumunu tetikleyerek veya kalbin oksijen ihtiyaç sunum dengesinde bozukluğa neden olarak kalp krizini tetikleyebildiğini belirten Doç. Dr. Yalçın şunları kaydetti:

“Kalp krizinin yanı sıra miyokardit denilen kalp kasını hasarı neden olabildiği gibi kalp yetmezliğine, kalp zarı iltihaplanmasına ve kalpte ritim bozukluklarına neden olabiliyor. Bu tabloların hastalık anında da veya sonrasında da görülebiliyor.”

“Çoklu organ yetmezliğine yol açabiliyor”

"Vücutta enfeksiyon görülmesi durumunda sitokin salınımı bağışıklık sisteminin enfeksiyonla savaşabilmesi için gereklidir. Ancak Covid-19’un bağışıklık sistemi üzerinde yarattığı değişim nedeniyle yüksek miktarda sitokin çok hızlı bir şekilde kana salındığından, sitokin fırtınası denen olay meydana gelebilir. Sitokin fırtınası çoklu organ yetmezliğine yol açabilir; miyokardit denen ve kalp kan pompalama işlevinde bozulmaya yol açarak kalp yetmezliği ile sonuçlanabilen bu durum aritmiler ve akut koroner sendromlar gibi kardiyolojik problemler bu organ hasarlarının başındadır”

“Kalp krizi riskini yükseltiyor”

“Covid-19’un bilinen belirtilerine ek olarak kronik kalp hastalarında ise anormal tansiyon yükselmeleri olabilir. Kalp yetmezliği hastalarında ise miyokardit dediğimiz kalp kasının iltihabı ile belirtiler çok daha ağırlaşabilir. Ayrıca Covid-19'un en belirgin semptomu ateş yükselmesi vücutta iltihabik durumu arttırdığı için kalp damar hastalığı olanlarda kalp krizi riskini de yükseltir. Enfeksiyon sırasında vücutta doku ve organların oksijen ihtiyacı artıyor. Artan bu oksijen ihtiyacını karşılamak için kalp daha fazla çalışmak durumunda kalıyor. Yine enfeksiyonlar sırasında oluşan sıvı kayıpları, yüksek ateşe bağlı kalp hızı artışları, enfeksiyon sırasındaki tansiyon değişiklikleri ve virüslerin salgıladığı toksinlere bağlı olarak kalp kasında meydana gelen sunum-ihtiyaç dengesindeki bozulmaya bağlı olarak kalp krizi tetiklenebiliyor”

Aşılanmanın yaygınlaşıp salgının kontrol altına alınana kadar maske, mesafe ve hijyenden taviz veremeyeceğimizi önemle vurgulayan Doç. Dr. Murat Yalçın, kronik kalp hastalığı bulunan kişilerin, yüksek tansiyon hastalarının, ileri yaş grubunda olanların Covid-19 belirtileri yaşamaya başladıkları an hiç vakit kaybetmeden hekimlerine ve sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini vurguladı. Yalçın, bu dönemde kalp kontrollerinin ihmal edilmeden mutlaka yapılması gerektiğine dikkat çekti. (DHA)

