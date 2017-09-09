Uzmandan internette cinsel içerik uyarısı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA,(DHA)- TÜRKİYE Psikiyatri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şahut Duran, internet üzerinden canlı yayın yapmayı sağlayan ve kısa sürede yaygınlaşan sosyal paylaşım ağı \'Periscope\' uygulamasının, cinsel içerikli yayınlar nedeniyle çocuklara zararlı olduğunu belirterek, bu tür sosyal ağların özellikle çocuk istismarına sebep olabileceğini söyledi.

Sosyal medya üzerinden takipçiler ile canlı bağlantı yapılmasını sağlayan ve direk mesajlaşma olanağı sunan Periscope uygulamasının birçok ülkede sosyal iletişim ağı olarak kullanıldığını hatırlatan Türkiye Psikiyatri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Şahut Duran, cinsel içerikli yayınlar konusunda aileleri uyardı. Yeni görüntülü sosyal paylaşım ağı olarak hızla yayılmaya başlayan uygulamanın Türkiye\'de Scope adıyla bilindiğini belirten Duran, son yüzyılda teknolojinin gelişmesinin olumlu tarafları olduğu kadar olumsuz taraflarının da olduğunu ifade etti. Psikiyatrist Duran, \"Artık günümüzde sosyal medya bir iletişim ağı olarak kullanıldığı gibi kötü amaçlarla da kullanılmaya başladı. Son yıllarda özellikle görüntülü sohbet içerikli sosyal iletişim ağlarında cinsellik ön plana çıkmaya başladı. İnsanın mahrem ve gizli olan bir şeyi merak uyandırmaya başladı. Geçmiş zamanda cinsel içerikli yayınlar gazetelerde, televizyonlarda kullanılıyordu. Zamanla bunların önüne geçildi. Ama sosyal medyanın patlamasıyla birlikte artık ne gazeteye, ne de televizyona ihtiyaç kaldı. Eskiden sınırlı olan içerikler şimdi sınırsız hale geldi\" dedi.

ULAŞMAK KOLAY

Günümüzde denetlemesi zor olan sosyal medyayı çocuklar ile gençlerin sıklıkla kullandığını kaydeden Şahut Duran, \"Bu tür uygulamalar cep telefonlarımıza veya tabletlerimize kolay bir şekilde indirilebiliyor. 6 yaşındaki bir çocuk cep telefonuna bu tür uygulamaları kolayca indirebilir. Denetlenemeyen bir sosyal medya olumsuz etkiler yaratıyor. Cinselliği tam manasında bilmeyen genç nesil, merak uyandıran bu konuyu sosyal medya üzerinden farklı alanlarda takip etmeye başlıyor. Sınırsız ulaşılabilen bir sanal medya olunca elbetteki bu cinsel içerikli yayınlar hem gençliğimizin hem de çocuklarımızın kişisel gelişimini olumsuz yönde etkileyecek\" diye konuştu.

DENETLEMEK ZOR

Kolay ulaşılabilen internetin çocuk istismar olaylarına da sebep olabileceğine dikkat çeken Duran, bu tür yayın yapan sosyal iletişim ağlarının acil olarak denetlenmesi gerektiğini ifade etti. Duran bu iletişim ağlarında denetimin zorlaştığını vurgulayarak şunları söyledi:

\"Belli bir sanal grup denetlenebiliyor. Ancak yurtdışından bağlantı olanların denetlenmesi çok zor oluyor. Sosyal medya ağlarında dikkat edeceğimiz husus çocuk istismarı ile ilgili husustur. Çocuklarımız sanal medyayı kendileri için bir oyun alanı olarak görse de, karşıdaki kişilik bozukluğu olan kişiler bunu istismara çevirebilir. Bunun örnekleri de yaşandı. Cinsellik artık basit bir durum haline geldi. Basitleştirilen bu durum ise sanal dünyada çocuk istismar vakalarını ortaya çıkardı. Sınırsızlık iyi bir şey değildir. En azından bu tür görüntülü sohbet ortamlarının indirilmesinin zorlaştırılması gerekir.\"

Psikiyatrist Duran son olarak ailelere çağrıda bulunarak, özellikle 6 yaş altındaki çocuklara cep telefonu veya tablet gibi cihazların verilmemesi gerektiğini, verildiği takdirde anne ve babalar tarafından sık sık denetlenmesi gerektiğini dile getirdi.

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