Uzmandan havuzlarda salgın ve bulaşıcı hastalık uyarısı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- KİMYA Mühendisleri Odası Antalya Temsilcisi Celal Güzelyürek, insanların yaz aylarında yoğunluk yaşanan yüzme havuzlarından dizanteri, tifo, kolera, dış kulak, orta kulak iltihapları, akciğer enfeksiyonları, mantari hastalıklar, hepatit A gibi birçok hastalığı kapabileceği uyarısında bulundu.

Celal Güzelyürek, yaz aylarında kullanımı artan ve özellikle Antalya gibi turizm bölgelerinde çok yoğun olan yüzme havuzlarında kullanılan kimyasallar ve insan sağlığı açısından önemli uyarılarda bulundu. Yüzme havuzlarının sağlıklı kullanımının, Sağlık Bakanlığı\'nın yüzme havuzlarına ilişkin yönetmelik şartlarını uygulamakla mümkün olduğuna işaret eden Güzelyürek, “Aksi halde bunun içerisinde kimyasal parametreler, mikrobiyolik parametreler, fizik parametreleri vardır. Özellikle mikrobiyolojik parametrelerle kimyasal parametreleri uygun hale getiremezsek havuzumuzda salgın, bulaşıcı hastalıklar meydana gelir. Yüzme havuzları deniz gibi değildir, kapalı sistemdir. İnsanlar yaz aylarında çok terler. Eğer duş alınmazsa ter, idrar, vücut derileri, vücut yağları ve saç yağlarından dolayı havuzları çok çabuk kirletir. Havuz kirlediğinde insanlar için tehlike arz eder. Mikrobiyolojik tehlikeler başlar\" diye konuştu.

Bu tehlikelerle ilgili bilgi veren Güzelyürek, “Eğer havuzları tekniğine uygun idare etmezsek, dizanteri, tifo, kolera, dış kulak, orta kulak iltihapları, akciğer enfeksiyonları, mantari hastalıklar, hepatit A gibi birçok hastalığa çocuklar ve sporcuların yakalanma riski yüksektir. İlla yakalanırlar diye bir şey yok tabi ki. Ancak bu kurallara uymazsak, her an böyle bir riskle karşı karşıya kalabiliriz. Dolayısıyla yönetmelikte belirtilen kimyasal ve mikrobiyolojik parametrelere uymamız, bunları havuzlarımızda sağlamamız gerekiyor\" dedi.

Havuzlardaki dezenfeksiyon işlemleriyle ilgili havuz operatörlerinin görev yaptığını dile getiren Güzelyürek, özellikle Antalya gibi turizm yoğun olan bölgelerde ciddi sayıda havuz bulunması nedeniyle denetim yetkisi bulunan sağlık müdürlüklerinin yetersiz kalabileceğini söyledi. Denetimler için Kimya Mühendisleri Odası\'nın da yetkili olması amacıyla başvuruda bulunduklarını belirten Güzelyürek, “Havuzlarda kullanılan kimyasal maddelerle ilgili kimya bilgisine ihtiyaç vardır. Biz bunu bakanlık nezdinde de anlatmaya çalıştık. Eğer kimya bilgisine sahip değilseniz o zaman havuzlarımızdaki muhtemel kimyasal madde tehlikelerini önleyemezsiniz. Çünkü çok yoğun kimyasallar kullanılıyor\" şeklinde konuştu.

Yeterli denetimler yapılamadığı takdirde yapılması gerekenler konusunda hafife alma durumunun yaşanabildiğini vurgulayan Güzelyürek, bu nedenle de birçok kişinin havuzlardan hastalıklar kapabildiğini, zehirlenme, komaya girme ve hatta ölümle sonuçlanabildiğini dile getirdi. Güzelyürek, “Yaşanan olayların birçoğu basına intikal etmiyor. Her yıl yaz ayları gelince ölüm, zehirlenme ve komaya girme gibi havuzlardan kaynaklanan bir sürü sorun var. Bu sorunların çoğunu toplum duymuyor. Ama bizim uzmanlık alanımız olduğundan bize bir şekilde geliyor, bazen bilgi istiyorlar. Gerektiği kadar denetlenmediği kanaatindeyim\" diye konuştu.

