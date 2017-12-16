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Sağlık

Uzman uyarısı: Çocuklara 2 yaşına kadar tablet verirken 2 kez düşünün

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr

16 Aralık 2017 14:21

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cenk Atman, tablet, televizyon, bilgisayarla zaman geçiren çocuklarda obezite hastalığının risk oluşturduğunu söyledi. Uzman Dr. Atman, 0-2 yaş arasında çocuğa tablet, bilgisayar, cep telefonunun hiçbir şekilde verilmemesi gerektiğini anlatırken, 2 yaşından sonra tüm çocukluk çağı boyunca günde 1 saat sınırlaması koyulmasını önerdi.
Genç ve yetişkinlerde son dönemde büyük tehdit oluşturan tablet, bilgisayar, cep telefonu kullanımı çocukları da etkiliyor. Bu iletişim araçlarının çocuklarda oyun amacıyla uzun süreli kullanımı önemli sağlık sorunlarına da yol açıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cenk Atman, çocuklarda obezite sorununa dikkat çekerek, ailelerin bu problemlerle kendilerine başvurduğunu söyledi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Dr. Atman, şöyle dedi:
\"Günümüzde tablet, televizyon, bilgisayar, telefon çocukları da maalesef ele geçirmiş durumda. Bunlar çocuğun dikkat süresini dağıtıyor ve dinlenmesine engel oluyor. Bu iletişim araçları çok fazla kullanılmamalı. Bu ekipmanlarla başımız dertte. Bağımlılık yapma potansiyeli yüksek. Anne babalar \'Çocuğumuz 15 dakika diye başlıyor, saatlerce bilgisayar başında duruyor\' diyorlar. Özellikle elektronik alanlarda geçirilen saati tayin edemiyoruz. Okul çocuklarında bunlar bağımlılık yapıyor. Okul başarısını, dinlenmelerini, dikkatlerini, öğrenme yeteneklerini zorlayıcı aletler haline geliyor.\"
\"1 SAAT SINIRI KOYUN\"
Anne babalara seslenen Uzman Dr. Atman, tablet, bilgisayar, cep telefonu kullanımının sınırlanması gerektiğini söyledi. Atman, şu uyarılarda bulundu:
\"Çocuklarda oyun amaçlı bu araçların kullanımı kilo alımına neden oluyor. Bu konuda yapılmış bilimsel çalışmalarda çocuk ne kadar bilgisayarda kalırsa obez olma ihtimalinin o kadar arttığı ortaya çıkıyor. Çocuk hareketsiz kalıyor. 0-2 yaş arasında hiçbir şekilde tablet, bilgisayar, cep telefonu önermiyoruz. Tüm çocukluk boyunca da tablet, bilgisayar, cep telefonu 1 saat olarak sınırlandırıyoruz. Bu daha az stresli olmalarını sağlayacaktır. 6 aylık bir bebeği bile obez yapabilirsiniz. Ama en riskli zaman da hareketin başladığı dönemde çocuğu hareketsiz kılmaktır.  2 yaşından sonra çocuğa tableti, bilgisayarı uzatırsanız obeziteden kaçamazsınız.\"

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