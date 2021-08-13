Uzman Paleosismolog Dr. Demirtaş, Bozkurt'taki selin nasıl afete dönüştüğünü anlattı: Dere yatağı daraltılmış, imara açılmış

Uzman Paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş, Kastamonu'da meydana gelen, 25 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketine ilişkin yaptığı bilgilendirmede, "Suçlu doğrudan dere yatağını 400 metreden 15 metreye daraltan ve dere yatağını imara ve yapılaşmaya açan insanoğlunun ta kendisi" dedi.

Dr. Demirtaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımla, Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan sel felaketinin nasıl "afete dönüştüğünü" anlattı.

Dere yatağının daraldığını söyleyen Demirtaş, "400 m genişlikteki yatağı 15 m genişliğindeki yatağa hapsedersek, su da 7-10 m yükselir, sonuç afet olur" dedi.

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Demirtaş'ın ifadeleri şöyle:

"Kastamonu Bozkurt - Ezine Çayı seli nasıl afete dönüştü?



1-Taşkınovası yatak genişliği=400 metre

Daraltılmış güncel yatak genişliği=15 metre

Su tırmanma yüksekliği=7-10 metre

400 m genişlikteki yatağı 15 metre genişliğindeki yatağa hapsedersek, su da 7-10 m yükselir, sonuç afet olur.

2- Yani anlayacağınız suçu boş boşuna metrekareye düşen 300 - 400 kg yağışa, aşırı yağışa, tarihte görülmemiş yağış gibi bahaneye atmayalım...

Suçlu doğrudan dere yatağını 400 metreden 15 metreye daraltan ve dere yatağını imara ve yapılaşmaya açan insanoğlunun ta kendisi."