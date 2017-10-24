Uzman onbaşıya saldırıyla ilgili 30 adrese baskın

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR merkez Yenişehir İlçesi\'ndeki evinden dün sabah çıkarken, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Uzman Onbaşı Bilal Dicle\'nin tedavisi devam ederken, saldırıyla ilgili sürdürülen operasyonlarda, Diyarbakır merkezde 30 adrese baskın düzenlendi. Çok sayıda kişi gözaltına alındığı operasyonların devam ettiği öğrenildi.

Merkez Yenişehir İlçesi Yaradanakul Caddesi\'ndeki evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayan Jandarma Uzman Onbaşı Dicle\'nin, Dicle Üniversitesi Hastanesi\'nin yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor. Sırtıyla kafasından aldığı kurşunlar nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Uzman Onbaşı Dicle\'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, saldırıya ilişkin çalışmasını sürdürürken, Mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarını saniye saniye inceledi. Kentte dünden bu yana birçok adrese baskın yapan polis, saldırıyla bağlantısı olduğu düşünülen kişilerin evlerine operasyon düzenlendi. Diyarbakır merkezde, 30 adrese operasyon düzenleyen polisin çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.