Uzman Klinik Psikolog Urcan: Sınavı kabusa çevirmeyin

İSTANBUL, (DHA)- 2 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi Uzman Klinik Psikolog Melike Urcan\'dan öğrenci ve velilere dikkat çekici uyarılar geldi. Urcan \"Sınav öncesinde öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir şekilde ortaya çıkmasını engelleyen ve kişinin performansının düşmesine yol açan yoğun kaygı, korku ve endişelerdir. Kaygının belirli düzeyde olması sağlıklı ve motive edicidir. Ancak yaşadığınız kaygı, başarı ve performansınızı düşürüyor, sınav sürecinizi olumsuz yönde etkiliyorsa sınav kaygısı yaşıyorsunuz demektir\" dedi.

Yüzbinlerce öğrenciyi sınav heyecanı sarmış durumda. 2 Haziran\'da yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı öncesi, öğrencilerin sınavda başarılı olmaları için neler yapmaları, velilerinin nasıl davranmaları gerektiği konusunda uzmanlardan uyarılar geliyor.

\"FİZİKSEL BELİRTİLERLE KENDİNİ GÖSTERİYOR\"

Erdem Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Melike Urcan, sınav kaygısının bazı fiziksel belirtilerle kendini gösterdiğine dikkat çekti ve belirtileri şöyle sıraladı: “Karın ağrısı, bağırsak hareketlerinde değişme (ishal, kabızlık), mide şikayetleri, nefes darlığı, kalp çarpıntısı, hızlı nefes alıp verme, terleme, titreme, baş ağrısı, baş dönmesi, huzursuz uyku, kabus görme, aşırı uyku ya da uykusuzluk, yorgunluk belirtileri, yeme alışkanlıklarında değişme (iştahsızlık ya da aşırı yeme), organize olamama ve konsantrasyon bozuklukları yoğun kaygı durumlarında gözlemlediğimiz belirtilerdendir.” Urcan, sınav kaygısının nedenlerini ise şu başlıklar halinde açıkladı:

SINAV KAYGISI NEDEN OLUR?

\"Sınavın (düşünülen) sonucunu felaketleştirme; Bilginin değil kişiliğin değerlendirileceği düşüncesi; Yeterli çalışmama ve hazırlanamama; Güvensizlik; Olumsuz değerlendirilme korkusu; Sınav sürecinden çok sınav sonucuna odaklanma; Aile baskısı Sosyal beklentiler.\"

ÖĞRENCİLERİN YAPMASI GEREKENLER

Uzman Klinik Pskilog Urcan LYS sınavının kabusa dönüşmemesi için öğrencilerin ve ebeveynlerin yapması gerekenler hakkında da şunları söyledi:

\"Sınava etkin bir şekilde hazırlandığınızı ve elinizden geleni yaptığınızı düşünün. Mükemmeliyetçi olmayın. Gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler belirleyin. Olumlu düşüncelerle kendinizi motive edebileceğinizi düşünün. (“Sınavı başarabilirim.” “Üstesinden gelebilirim.”) Kaygıyı azaltmaya yönelik teknikler uygulayın. (Hızlı gevşeme, kontrollü nefes alıştırması, dikkat arttırma gibi) Uyku ve yeme alışkanlıklarınızı dengeli ve sağlıklı hale getirin. Diğer öğrencilerin ne yapacağına odaklanmak yerine kendi sınavınıza odaklanın. Kendi değerinizi sınavdan alacağınız not ile özdeşleştirmeyin. Kaygı ve korkularınızı aileniz ile paylaşın. Hayattaki en büyük destekçinizin aileniz olduğunu unutmayın.\"

\"EBEVEYNLERİN YAPMASI GEREKENLER\"

\"Akademik konularda çocuğunuza baskı yapmayın ve kaygısını artırmayın. Birbirinize bağlı olmanın amaç; sınavın araç olduğunu unutmayın. Çocuğunuz için yüksek hedefler belirlemeyin. Sınav sürecinde çocuğunuza karşı olabildiğince anlayışlı ve destekleyici tavırlar sergileyin. Çocuğunuzun değerinin sadece sınav başarısına bağlı olmadığını hatırlatın. Çocuklarınızı başkalarıyla hiçbir şekilde kıyaslamayın. Ders çalışma yöntemlerini ve başarısızlıklarını eleştirmeyin. Çocuğunuzun olumsuz yanlarını görmek yerine olumlu yanlarını dile getirin ve çocuğunuzu takdir edin.\"

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