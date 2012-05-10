Uzman erbaşlar: Mutsuzluktan ölüyoruz

Emekli Uzman Erbaşlar Derneği Genel Başkanı Esef Merdoğlu TSK'daki ayrımcılık iddilarını ve kamu personeli olarak hangi hakları istediklerini dile getirdi. "TSK Türkiye'nin gözbebeği ama mutsuzluktan ölüyoruz" diyen Merdoğlu, uzman erbaşlara verilen düzeltme sözlerinin tutulmasını istedi.

CNN Türk'te yer alan haber şöyle: Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (EMUZDER) Genel Başkanı Esef Merdoğlu, CNN Türk yayınında Deniz Bayramoğlu'nun sorularını yanıtladı. Ordu içerisindeki ayrımcı uygulamaların uzman erbaşları ve ailelerini mutsuz ettiğini anlattı. Merdoğlu, ayrımcılığı ortadan kaldırmaya yönelik verilen resmi sözlerin tutulmasını istedi.

Uzman erbaşların taleplerinin her kamu personelinin istediği haklardan dahaf fazla olmadığını belirten Merdoğlu "Birinci ve en temel talebimiz bütün kamu personelinin, imamın, müezzinin, memurun, müstahdemin yani herkesin aldığı "ek gösterge." Yani kıdem yıllarına göre personelin aldığı maaşların artması. Ben 43 yaşında ve ailesine bakan, iki evlat okutan biri olarak yeni giren birinden daha fazla maaş almalıyım, bütün kamu personelinde bu böyle. Bu birinci ve en temel sorun" dedi. Merdoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Başka bir sorun hasta olanların 90 günden fazla istirahat hakkı yok. Öneğin akciğer kanseri tedavisi gören ve yaşamını yitiren arkadaşımız, Ahmet Karataş, son anlarında dahi kendisini uzman çavuş zannediyordu, oysa ki tedavisi 90 günden fazla sürdüğü için kurumdan ilişiği kesilmişti..."

'Yılda sadece 2 kere evine uğrayan var'

Görev sürelerinin uzunluğunun da altını çizen Merdoğlu, "Bir uzman çavuş en mahrum bölgelere gider ve diğer Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK )personelinin kaldığı sürenin 3 katı kadar süre kalır. Niye? Profesyonel. Ama hepimiz profesyoneliz. Hepimizin bir ailesi var. Bakın 10 sene içinde evine yılda sadece 2 kere 3 kere uğrayan personel var, 5 yıl doğuda kalma süresi 5 yıl da Batı'daki seyyar birlikte, garnizondasınız...." diye konuştu.

'Mutsuzluktan ölüyoruz!'

Depresyon ve intihar vakaları yaşandığını belirten Merdoğlu şu görüşleri dile getirdi: "TSK'da mutlu hiç kimse yok, son günlere bir bakın astsubayın sorunu var, uzman çavuşun sorunu var, uzman jandarmanın sorunu var... TSK ülkenin gözbebeği diyoruz ama içindeki insanlara bakın, mutsuzluktan ölüyoruz. Bugün bakın sebebini bilmiyoruz özel nedenler olabilir belki ama Ünal Aktaş isimli bir kardeşimiz sabah görevine gitti ve kendini şakağından vurarak intihar etti."

'Yargılanma ayrı bir sorun...'

Merdoğlu yargılanma süreçlerine de değinerek şöyle konuştu: "Uzman çavuşun yargılanması da aynı sorun. Askeri Ceza Kanunu 168-172. maddeler arasında der ki, hiç bir yerde suç olarak görülmeyen fakat komutanın suç olarak gördüğü her konuda ceza verme yetkisi vardır. Komutan kararıyla hürriyet bağlayıcı disiplin cezası, oda hapsi verebilir der. Fakat Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 5. maddesi der ki her insanın bir yetkili bir hakim ve mahkeme heyeti tarafından yargılanma hakkı vardır. Bunlar birbiriyle çelişiyor..."