Uzman Çetin: Sosyal medyayı online kullanan ilk 10, bilinçsiz kullanan ilk 3’teyiz

Zeynep GÖRGÜLÜ/ŞEREFLİKOÇHİSAR (Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki okullarda \'Teknolojinin Zararları\' konulu seminer veren Sosyal Medya Uzmanı Yusuf Çetin, Türkiye’nin sosyal medyayı online olarak kullanan ilk 10 ülke, bilinçsiz olarak kullanan ilk 3 ülke arasında yer aldığını söyledi.

Şereflikoçhisar Tuzgölü İlkokulu ve Şereflikoçhisar Şehit Sercan Bulak İmam Hatip Ortaokulu rehberlik servisi tarafından ‘Teknolojinin Zararları’ konulu seminer düzenlendi.

Veli ve öğrencilerin teknolojik gelişmelerden daha az etkilenerek, teknolojiyi kullanmasına yönelik Rehberlik Öğretmeni Meryem Büşra Sağlam ve Sosyal Medya Uzmanı Yusuf Çetin teknolojinin zararlarının anlatıldığı bir seminer verdi.

Zamanla altıncı duyu organı haline gelen teknolojik cihazların ve bu cihazların insan hayatına olan etkisinin anlatıldığı seminerlerde, sinema ile başlayan ve daha sonrasında dizi filmler, televizyon programları ve sosyal medya ile sürekli olarak fanatizm, cinsellik ve maddiyat konularının işlendiği konusu üzerinde duruldu.

Teknolojik gelişmeler ve sosyal medya kullanımı konularında bireylerin anı yaşamayı kaybettiğinin altını çizen Sosyal Medya Uzmanı Yusuf Çetin, Türkiye’nin sosyal medyayı online olarak kullanan ilk 10 ülke, bilinçsiz olarak kullanan ilk 3 ülke arasında yer aldığını söyledi.

Sosyal medyanın ve teknolojik cihazların bilinçsiz kullanımı sırasında kendi kültürümüzden de uzaklaşıldığının anlatıldığı teknolojinin zararları konulu seminerlere veliler de yoğun ilgi gösterdi.



FOTOĞRAFLI