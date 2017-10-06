T24 LogoT24 Logo
Eğitim

Uzman Çetin: Sosyal medyayı online kullanan ilk 10, bilinçsiz kullanan ilk 3’teyiz

Zeynep GÖRGÜLÜ/ŞEREFLİKOÇHİSAR (Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki okullarda 'Teknolojinin Zararları' konulu seminer veren Sosyal Medya Uzmanı Yusuf Çetin, Türkiye’nin sosyal medyayı online olarak kullanan ilk 10 ülke, bilinçsiz olarak

06 Ekim 2017 17:02

Zeynep GÖRGÜLÜ/ŞEREFLİKOÇHİSAR (Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki okullarda \'Teknolojinin Zararları\' konulu seminer veren Sosyal Medya Uzmanı Yusuf Çetin, Türkiye’nin sosyal medyayı online olarak kullanan ilk 10 ülke, bilinçsiz olarak kullanan ilk 3 ülke arasında yer aldığını söyledi.
Şereflikoçhisar Tuzgölü İlkokulu ve Şereflikoçhisar Şehit Sercan Bulak İmam Hatip Ortaokulu rehberlik servisi tarafından ‘Teknolojinin Zararları’ konulu seminer düzenlendi.
Veli ve öğrencilerin teknolojik gelişmelerden daha az etkilenerek, teknolojiyi kullanmasına yönelik Rehberlik Öğretmeni Meryem Büşra Sağlam ve Sosyal Medya Uzmanı Yusuf Çetin teknolojinin zararlarının anlatıldığı bir seminer verdi.
Zamanla altıncı duyu organı haline gelen teknolojik cihazların ve bu cihazların insan hayatına olan etkisinin anlatıldığı seminerlerde, sinema ile başlayan ve daha sonrasında dizi filmler, televizyon programları ve sosyal medya ile sürekli olarak fanatizm, cinsellik ve maddiyat konularının işlendiği konusu üzerinde duruldu.
Teknolojik gelişmeler ve sosyal medya kullanımı konularında bireylerin anı yaşamayı kaybettiğinin altını çizen Sosyal Medya Uzmanı Yusuf Çetin, Türkiye’nin sosyal medyayı online olarak kullanan ilk 10 ülke, bilinçsiz olarak kullanan ilk 3 ülke arasında yer aldığını söyledi.
Sosyal medyanın ve teknolojik cihazların bilinçsiz kullanımı sırasında kendi kültürümüzden de uzaklaşıldığının anlatıldığı teknolojinin zararları konulu seminerlere veliler de yoğun ilgi gösterdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Zeynep GÖRGÜLÜŞEREFLİKOÇHİSAR Ankara DHA ANKARAnınZararlarıSosyal Medya Uzmanı YusufTürkiyeninTuzgölüSercan BulakHatip OrtaokuluVeliRehberlikMeryem Büşra SağlamZamanlaTeknolojikSosyalFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24