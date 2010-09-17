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Yaşam

Uzman çavuşun vurduğu çocuk öldü

Hakkari'de 9 PKK'lının öldürülmesi protesto edilirken bir uzman çavuşun ateş etmesi sonucu kafasına isabet eden kurşunla yaralanan çocuk öldü.

17 Eylül 2010 03:00

T24- Hakkari'de 9 PKK'lının öldürülmesini protesto etmek için yapılan gösterilerde bir uzman çavuşun ateş etmesi sonucu kafasına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Vedat Turan, tedavi gördüğü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.


Hakkari’nin Aksu Köyü yakınlarında güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada 9 PKK’lının öldürülmesi 1 hafta önce Hakkari’de Gazi, Keklikpınar ve Dağgöl mahallelerinde yapılan gösterilerle protesto edilmişti.


Çıkan olaylarda bir uzman çavuşun ateş etmesi sonucu kafasına kurşun isabet eden 13 yaşındaki Vedat Turan ağır yaralı olarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.


Kafasındaki kurşun çıkarılamayan ve yoğun bakımda tutulan Turan, tüm müdahalelere rağmen bu akşam saatlerinde tedavi gördüğü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

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