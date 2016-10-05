Uzman çavuşun hayatını şarj cihazı kurtardı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lılarla girilen çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Tanju Kuşdemir'in, göğsüne gelen kurşundan cebindeki cep telefonu şarj cihazı sayesinde kurtulduğu ortaya çıktı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Şemdinli'de Beyaztaş kırsalında PKK'lılarla girilen çatışmada kolundan ve belinden yaralanan Uzman Çavuş Tanju Kuşdemir, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlandıktan sonra Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi Veliköyü'ndeki baba evine geldi. Kaymakam Serkan Keçeli ve Garnizon Komutanı Yüzbaşı Selçuk Özen, yaralı uzman çavuşu ve ailesini evde ziyaret etti.



Çatışmada koluna isabet eden kurşun ve beline gelen şarapnel parçası ile yaralanan Kuşdemir'in, göğsüne gelen kurşundan ise cebindeki cep telefonu şarj cihazı (powerbank) sayesinde kurtulduğu ortaya çıktı. Kurşunun cihaza isabet etmesi sonucu göğsünden yara almaktan kurtulan ve hayatta kalan Kuşdemir, şöyle konuştu:

"2 gündür arazideydik. Akşama doğru üzerimize roket geldi. Sonra belime şarapnel parçasının geldiğini hissettim. Silahımı almaya çalışırken kolumdan yaralandım. İkinci mermi de göğsüme geldi. Cebimde bulunan şarz aletini parçalamış. Bugün hayatta kaldıysam belki de bu alet sayesindedir. Çatışma yaklaşık yarım saat sürdü. Helikopter ile beni alıp hastaneye götürdüler. 3 saat ameliyatta kaldım. Şu anda iyiyim çok şükür."