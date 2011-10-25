Uzman çavuşun en acı nöbeti!

T24

Erciş’te çöken 6 katlı 24 daireli binada çalışan ekipler, Siirt’de görev yapan Uzman Çavuş Özgür Durmaz’ın eşi Hüsniye Durmaz ve 8 yaşındaki oğlu Celal Durmaz’ın cansız bedenlerine ulaştı.Özgür Durmaz'ın eşi ve oğlunun cansız bedenleri merdivenlerde, kurtulmaya çalışırlarken birbirlerine sarılı halde bulundu.Oğlu Celal’in plastik kılıcını elinden bırakmadan enkaz kaldırma çalışmalarını izleyen Özgür Durmaz, 3 haftalık hamile eşi ve oğlunun cansız bedenleri çıkartılırken sinir krizi geçirdi.Van’da meydana gelen depremin ardından enkaz alanlarındaki çalışmalar devam ediyor. Enkaz altından canlı kurtarmak için yağan yağmura ve soğuk havaya rağmen kurtarma ekipleri, aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyorlar.