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Yaşam

Uzman çavuşun en acı nöbeti!

Eşi ve oğlunun enkazdan çıkarılmasını saatlerce bekleyen uzman çavuş Özgür Durmaz gelen acı haberle yıkıldı...

25 Ekim 2011 03:00

T24 - Eşi ve oğlunun enkazdan çıkarılmasını saatlerce bekleyen uzman çavuş Özgür Durmaz gelen acı haberle yıkıldı.

Erciş’te çöken 6 katlı 24 daireli binada çalışan ekipler, Siirt’de görev yapan Uzman Çavuş Özgür Durmaz’ın eşi Hüsniye Durmaz ve 8 yaşındaki oğlu Celal Durmaz’ın cansız bedenlerine ulaştı. 

Uzman çavuşun büyük acısıÖzgür Durmaz'ın eşi ve oğlunun cansız bedenleri merdivenlerde, kurtulmaya çalışırlarken birbirlerine sarılı halde bulundu.

Oğlu Celal’in plastik kılıcını elinden bırakmadan enkaz kaldırma çalışmalarını izleyen Özgür Durmaz, 3 haftalık hamile eşi ve oğlunun cansız bedenleri çıkartılırken sinir krizi geçirdi.

Van’da meydana gelen depremin ardından enkaz alanlarındaki çalışmalar devam ediyor. Enkaz altından canlı kurtarmak için yağan yağmura ve soğuk havaya rağmen kurtarma ekipleri, aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyorlar.



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