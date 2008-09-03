Uzman çavuş'un cinneti: 5 ölü

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde cinnet getiren eski uzman çavuş, ayrı yaşadığı eşinin annesi ile kahvehanede oturan 3 kişiyi otomatik tüfekle öldürüp, intihar etti.



Yaklaşık 10 yıl önce çeşitli suçlara karıştığı gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen ve hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Feridun Taşkın, Konak Mahallesi'nde sokak arasında, ayrı yaşadığı eşinin annesi Havva Evsen'i otomatik tüfekle ağır yaraladı.



Olayın ardından aynı mahalledeki bir kahvehaneye giden eski uzman çavuş Feridun Taşkın, burada eski Çeltikçi Belediye Başkanı Süleyman Yener (78) ile Kazım Yalvaç ve kardeşi Ramazan Yalvaç'ı öldürdü.



Feridun Taşkın, daha sonra aynı tüfekle başına ateş ederek intihar etti.



Bucak Devlet Hastanesine kaldırılan Havva Evsen, kurtarılamadı.



Çeltikçi'deki güvenlik hizmetlerini jandarmadan 3 gün önce devralan polis ekipleri ile jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Öte yandan, öldürülen Süleyman Yener'in 1984-1999 yılları arasında 3 dönem Çeltikçi Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğü belirtildi.

