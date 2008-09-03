T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Uzman çavuş'un cinneti: 5 ölü

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde cinnet getiren eski uzman çavuş, ayrı yaşadığı eşinin annesi ile kahvehanede oturan 3 kişiyi otomatik tüfekle öldürüp, intihar etti.

03 Eylül 2008 03:00

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde cinnet getiren eski uzman çavuş, ayrı yaşadığı eşinin annesi ile kahvehanede oturan 3 kişiyi otomatik tüfekle öldürüp, intihar etti.

Yaklaşık 10 yıl önce çeşitli suçlara karıştığı gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen ve hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Feridun Taşkın, Konak Mahallesi'nde sokak arasında, ayrı yaşadığı eşinin annesi Havva Evsen'i otomatik tüfekle ağır yaraladı.

Olayın ardından aynı mahalledeki bir kahvehaneye giden eski uzman çavuş Feridun Taşkın, burada eski Çeltikçi Belediye Başkanı Süleyman Yener (78) ile Kazım Yalvaç ve kardeşi Ramazan Yalvaç'ı öldürdü.

Feridun Taşkın, daha sonra aynı tüfekle başına ateş ederek intihar etti.

Bucak Devlet Hastanesine kaldırılan Havva Evsen, kurtarılamadı.

Çeltikçi'deki güvenlik hizmetlerini jandarmadan 3 gün önce devralan polis ekipleri ile jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, öldürülen Süleyman Yener'in 1984-1999 yılları arasında 3 dönem Çeltikçi Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğü belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24