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Yaşam

Uzman çavuşun aracı tarandı: 1 ölü, 4 yaralı

Cizre'de uzman çavuş Mehmet Çelikol'un otomobiline kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

04 Mayıs 2010 03:00

T24 - Şırnak'ın Cizre ilçesinde uzman çavuş Mehmet Çelikol'un sivil otomobiline kimliği belirsiz kişiler tarafından uzun numlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda, uzman çavuş, eşi ve iki çocuğu yaralanırken, yoldan geçen bir vatandaş ise hayatını kaybetti.

Cizre 172'inci Mekanize Piyade Komutanlığı'nda görev yapan uzman çavuş Mehmet Çelikol, içinde eşi ve iki çocuğunun da bulunduğu 06 DA 1927 plakalı özel otomobile saat 21.30 sıralarında Nur Mahallesi Akaydın Caddesi üzerinde seyir halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla çapraz ateş açıldı.

Saldırıda otomobilde bulunan uzman çavuş, eşi ve iki çocuğu ile o sırada yoldan geçen bir vatandaş yaralandı.

Saldırganlar olay yerinden yaya olarak hızla kaçarken, çevrede bulunanlar ve çağırılan ambulanslarla yaralılar Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uzman çavuş ile ailesinin durumunun iyi olduğu belirtilrken, yoldan geçerken yaralanan vatandaş ise hayatını kaybetti.

Saldırının ardından Cizre Kaymakamı Cihan Demirhan, hastaneye gelerek yaralıların durumları hakkında bilgi aldı.

Polis, kaçan saldırganları yakalamak için ilçenin tüm giriş ve çıkışlarını tutarken, ilçe genelinde başlattığı operasyonları sürdürüyor.


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