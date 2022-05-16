Uzman çavuşu öldürdü, taksiyle kaçarken yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Muzaffer T., Uzman Çavuş Alper Akkaş'ı bıçakla öldürüp kaçtı. Şüpheli, taksiyle geldiği Bayraklı'da polisin takibi sonucu yakalanıp, gözaltına alındı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, dün akşam saatlerinde Musalla Mahallesi Çeşme Otogarı önünde iddiaya göre, Muzaffer T., aralarında geçen tartışma sonrası Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Alper Akkaş'ı bıçaklayarak öldürdü.

Olay sonrası taksiye binen Muzaffer T., İzmir istikametine kaçmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine, İzmir polisi harekete geçti. Taksi ile Balçova'dan giriş yapan Muzaffer.T., daha sonra Konak ilçesi istikametine devam etti. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muzaffer.T.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Şüpheli Bayraklı ilçesi yönüne gittiği sırada, polis ekipleri önünü kesti. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (DHA)