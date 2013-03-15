Uzman çavuşlar birbirini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli iki uzman çavuş birbirine ateş açtı. Olayda 1 uzman çavuş ölürken, diğeri ağır yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Şahismail Gezici'nin haberine göre, olay akşam saatlerinde Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nda meydana geldi. Komutanlıkta görev yapan ve adları öğrenilemeyen iki uzman, bulundukları odada tabancayla birbirlerine ateş açtı. Silah sesleri üzerine odaya giren personel, bir uzman çavuşun öldüğünü belirledi. Ağır yaralı uzman çavuş ise, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.