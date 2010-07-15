-UZMAN ÇAVUŞ YASİN AK TOPRAĞA VERİLDİ OSMANİYE (A.A) - 15.07.2010 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Piyade Uzman Çavuş Yasin Ak'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'nin merkeze bağlı Değirmenocağı köyünde toprağa verildi. Yasin Ak'ın cenazesi, Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınarak önce merkeze bağlı Değirmenocağı köyündeki baba evine götürüldü. Anne Emine Metin ile eşi Hülya Ak, bu sırada Türk Bayraklı tabuta sarıldı. Şehidin naaşı daha sonra Değirmenocağı Camisi'ne getirildi. Burada da Yasin Ak'ın kızı Sidelya'nın (1,5) tabutun önündeki babasının fotoğrafına dokunması törene katılanları duygulandırdı. Olaydan bir gün önce eşi tarafından tatil için Osmaniye'ye gönderilen Hülya Ak, ''Yasinim beni neden gönderdin? Ben sensiz ne yaparım? Kızımız babasız mı büyüyecek? Ne olur bizi bırakma, biz sensiz ne yaparız? Yarın kızım seni sorunca ben ne diyeceğim?'' şeklinde ağıt yaktı. Yakınları da Türk Bayrağı'na sarılı tabutun üzerini güllerle süsledi. Cami yakınına kadar gelen ve çoğunluğunu kadınların oluşturduğu bir grup ise ''Uzman çavuşlarımıza lojman istiyoruz. Lojman olsaydı bu acıyı yaşamayacaktık. Artık şehit verdiğimiz yeter'' şeklinde sloganlar attı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'' sloganları atılarak omuzlarda taşınan cenaze, Değirmenocağı mezarlığında toprağa verildi. Törene, Yasin Ak'ın ailesi ve yakınlarıyla Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah, Belediye Başkanı Kadir Kara, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Gürsel Öztürk, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Osman Erkol, Emniyet Müdürü Tayfur Erdal Ceren, vali yardımcıları, kaymakamlar, çevre ilçelerin ve beldelerin belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.