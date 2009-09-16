Uzman Çavuş toprağa verildi

Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde koğuşta silahını temizlerken, yanlışlıkla kendisini vurarak yaşamını yitiren evli ve 1 çocuk babası Tankçı Uzman Çavuş 32 yaşındaki Yalçın Gülümser, memleketi Manisa’da toprağa verildi.





Gönüllü olarak Lice’de görev yaptığı belirtilen 10 yıllık Uzman Çavuş Yalçın Gülümser’in cenazesi, ‘helallik’ için bugün sabah saatlerinde Türk bayrağına sarılı olarak Manisa’nın 75'inci Yıl Mahallesi’nde bulunan babasının evine getirildi. Şehit Uzman Çavuş Gülümser için daha sonra Hatuniye Camii’nde tören düzenlendi.



Cenaze törenine Yalçın Gülümser'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü Adem Aydemir, İl Müftüsü Namık Hisar, birim amirleri ve Ak Parti Manisa İl Başkanı Abdurrahim Arslan da katıldı. Törende, Gülümser'in 9 yıllık eşi Feray Gülümser’in tabuta sarılıp gözyaşı dökmesi yürekleri burktu.



Şehit Yalçın Gülümser'in cenazesi, namazın ardından İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli özel harekat polisleri tarafından getirildiği Kırtık Mezarlığı’nda toprağa verildi.



