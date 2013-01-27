Uzman Çavuş tartıştığı eri yaraladı



Yenişarbademli'de bir uzman çavuşun tartıştığı eri silahla yaraladığı bildirildi.

Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinde bir uzman çavuşun, tartıştığı eri silahla yaraladığı bildirildi.

Yenişarbademli Jandarma Komutanlığı'nda görevli ve ismi öğrenilemeyen uzman çavuş, er B.Ç. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Karın bölgesinden yaralandı

Tartışmanın büyümesi üzerine uzman çavuş, B.Ç'yi bacağından ve karın bölgesinden silahla yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan erin hayati tehlikesi bulunmuyor.

Uzman çavuşun gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.