Uzman Çavuş Sarpkaya'nın cenaze törenine damga vuran fotoğraf

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir bankanın önünde silahlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ziya Sarpkaya'nın cenaze töreninde çekilen bir fotoğraf karesi dikkat çekti.

Şemdinli'de sivil kıyafetli olarak gittiği bankanın önünde saldırıda silahla başından vurularak şehit edilen 34. Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Ziya Sarpkaya'nın cenazesi dün (29 Temmuz 2015) Van'da düzenlenen törenin ardından memleketi Bolu'nun Göynük ilçesine gönderildi. Sarpkaya'nın cenazesi baba ocağında annesi Neriman, babası Salim Sarpkaya, kardeşleri Hülya ve Deniz ile yakınları tarafından gözyaşlarıyla karşılandı.

Cenazenin eve getirilişi sırasında tabuta sarılan anne Neriman Sarpkaya ve kardeşleri fenalık geçirdi.

Cenaze törenine Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Bolu Valisi Aydın Baruş, Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Düzce Valisi Ali Fidan, Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, Bolu milletvekilleri, protokol üyeleri, şehidin ailesi, yakınları ve binlerce vatandaş katıldı.

Bakan Canikli ve Diyanet İşleri Başkanı Görmez, şehidin ailesine başsağlığı diledi. Şehidin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Görmez kıldırdı. Cenaze namazının ardından konuşma yapan Görmez, 'Ben Müslümanım' diyen bir kişinin masum bir cana kıyamayacağını belirterek, şunları söyledi:

"Yüce Rabbimiz son günlerde bütün bu acılar yaşanırken büyük bir vakarla, sağduyu ile büyük bir sabır ile bütün hadiseleri takip eden aziz milletimizin başı sağolsun. Yüce Rabbimiz milletmize birlik ve beraberlik ihsan eylesin. Yüce Rabbimizin nasıl ki adaleti, merhameti, marifeti haksa, gazabı ve laneti de haktır. Öncelikle 'Ben Müslümanım' diyen, 'Ben insanım' diyen hiç bir varlık masum bir cana kıyamaz. 'Ben insanım, ben Müslümanım' diyen hiçbir varlık, hiç bir insan ocak söndüremez. 'Ben insanım ve ben Müslümanım' diyen hiç bir kimse bir baba ile evlat telefonda hasret giderirken vahşice bir canı katledemez. Hiç bir Müslüman, 'hem Müslümanım' deyip hem zalim, hem cani, hem katil olamaz. Yüce Rabbimiz bu cinayetleri işleyenleri gazabına ve lanetine mazhar eylesin. Birlikten, kardeşlikten, adaletten, haktan ve merhametten asla vazgeçmeyiz. Bütün şehitlerimiz ve Ziya şehidimiz şahitlerimiz olsun ki ebediyen Göynük Şemdinli'yi, Şemdinli'de Göynük'ün kardeşi olmaya devam edecek."

Dua okunup helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, askerler tarafından cenaze aracına taşındı. Bu sırada Diyanet İşleri Başkanı Görmez, şehidin babasının elini tutarak destek oldu.

Cenazenin taşınması sırasında kalabalık ve şehidin annesi 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' ve 'Kahrolsun PKK' sloganları attı.

Naaşın cenaze aracına konması sırasında şehidin annesi oğlunun tabutuna son kez sarılarak öptü. Acılı anne 'Oğlum hakkını helal et' diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin cenazesi Sofuali Kabristanlığı'nda toprağa verildi.