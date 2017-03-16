Uzman çavuş Özkan, El Bab'dan kurtardığı kedi 'Barış'ı görmeye geldi

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı harekâtında görevli uzman çavuş Ömer Özkan, El Bab’daki çatışmalar sırasında bitkin halde bulup Gaziantep’e göndererek tedavisinin yapılmasını sağladığı 'Barış' adı verilen kediyi görmeye geldi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Metin Faruk Tamer'in haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen yıl 24 Ağustos’ta başlatılan Fırat Kalkanı harekatında görevli uzman çavuş Ömer Özkan, IŞİD terör örgütü kontrolündeki El Bab’da enkaz altında bir kedi buldu. Özkan, bir süre kendi imkanlarıyla baktıktan sonra devam eden operasyonlar nedeniyle kediyi geçen 24 Şubat günü, Gaziantep’teki Canlı Hayatı İyileştirme Derneği’ne ulaştırdı. Gaziantep’e getirilen ve savaş bölgesinden geldiği için 'Barış' adı verilen kedinin bakımı yapıldı ve derneğin barınağına yerleştirildi.

Uzman çavuş kediyle buluştu

El Bab’ın terör örgütü IŞİD'den temizlenmesinin ardından izne ayrılan uzman çavuş Özkan, bugün Gaziantep’e geldi. Dernek yetkilileri görüşen uzman çavuş Ömer Özkan, ’Barış’ adlı kediyi görmek için barınağa geldi. Kafesteki kediyi görünce sevinen uzman çavuş Özkan, onu bir süre eline alıp bağrına basıp sevdi.

Uzman çavuş Ömer Özkan, dernekte bulunanlara El Bab’da kediyi nasıl bulduğunu anlattı. ’Barış’ adlı kedinin El Bab operasyonu sırasında yanından ayrılmadığını ve uysal olduğunu anlatan uzman çavuş Özkan, dernek görevlilerine de ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Canlı Hayatını İyileştirme Derneği yetkilileri kedinin bakımının özenle yapıldığını, sahiplenmek için yapılan başvuruları değerlendirerek bir hayvan severe verileceklerini söyledi.