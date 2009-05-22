Uzman çavuş öğrenci dövdü

Üniformayla okul bastı

Savcılığa suç duyurusu

Olay, bugün Bağlar İlçesi'ndeki Şehit Albay Galip Ekinci İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. Babası uzman çavuş olan 7'nci sınıf öğrencisi O.A. ile 6'ncı sınıf öğrencisi M.B., teneffüste top oynarken kavga etti. Öğretmenlerin müdahalesiyle kavga eden öğrenciler ayrıldı.Oğlu O.A.'nın dövüldüğünü öğrenen ve kimliği açıklanmayan uzman çavuş, üniformasıyla okula geldi. Oğlunun kavga ettiği M.B.'nin derste olduğunu öğrenen uzman çavuş, bir öğrenciyi gönderip `Müdür çağırıyor' dedirterek sınıftan çıkarıp koridorda tekme tokat dövdü. Müdahale eden okul yöneticileri ve öğretmenlerle de tartışan uzman çavuşun öğrenciyi dövmesi ve öğretmenlere bağırıp çağırması cep telefonuyla görüntülendi.Yöneticilerin polis çağırmasının ardından öfkeli uzman çavuş okuldan ayrıldı. Gelen polis ekibi, dayak yiyen öğrenci M.B.'yi polis merkezine götürerek ifadesini aldı. Teneffüste top aynarken bahçede O.A. ile kavga ettiklerini söyleyen M.B., derse girdikten bir süre sonra `Müdür çağırıyor' denilerek sınıftan çıkarıldığını söyledi. M.B., ``Ben dışarı çıkar çıkmaz asker kıyafetli bir kişi beni tokatlamaya başladı. Koridorda yumruk vurup tekmeledi. Benim bağırmam üzerine müdür geldi, herkes sınıflardan çıktı. Müdür odasına götürüldüm, ardından polis çağrıldı'' dedi.Uzman çavuş tarafından dövülen M.B.'nin babası Abdullah B. olayı işyerinde öğrenci. Yakınlarının oğlu M.B.'nin emniyette olduğunu ve oraya gitmesi gerektiğini söylediğini belirten Abdullah B., ``Emniyete gittiğimde çocuğum hastaneden getirildi, yüzü gözü kan içindeydi. Oğlum top oynarken kavga etmiş, öğretmenler barıştırmış. Böyle okul basıp öğrenci dövülür mü?'' diye tepki gösterdi.Abdullah B. ardından oğlu M.B.'yi de alarak savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu ve olay sırasında cep telefonuyla çekilen görüntüleri verdi. Burada gazetecilere açıklama yapan Abdullah B., ``Oğlumu kanlar içinde görünce şoke oldum. Çocukların kavgasına büyükler karışmamalı. Üniformayla okul basmış, bu işin peşini bırakmayacağım'' dedi.Savcılık olayla ilgili inceleme başlattı.