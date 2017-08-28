Uzman çavuş mezarlık yanında intihar etti

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı İlçesi\'nde Yayman Köyü Mezarlığı yanına giden Uzman Çavuş 43 yaşındaki Önder Özbek, beylik tabancasıyla başına ateşe ederek intihar etti.

Olay, bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Mezarlığa giden köy sakinleri, yol kenarında park edilen Uzman Çavuş Önder Özbek\'e ait 43 RZ 699 plakalı otomobili gördü. Köylüler, araca yaklaşık 20 metre uzaklıkta mezarlığın istinat duvarı dibinde, başından vurulmuş, elinde tabanca olan Önder Özbek\'i fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Önder Özbek\'in öldüğü belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra Özbek\'in cesedi otopsi yapılmak üzere Sandıklı Devlet Hastanesi Morgu\'na gönderildi. Özbek\'in otomobili ise incelenmek üzere çekiciyle otoparka götürüldü. Evli ve 2 çocuk babası Önder Özbek\'in Şırnak\'ın Uludere İlçesi\'nde görevli olduğu, kısa süre önce izne geldiği kaydedildi.

FOTOĞRAFLI