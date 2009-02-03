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Yaşam

Uzman çavuş, komutanını vurdu

Adana'da Jandarma Karakol Komutanı, ‘Emrin kanunsuz’ dediği öne sürülen Uzman Çavuş tarafından tabancayla vuruldu.

03 Şubat 2009 02:00

Adana'nın Karaisalı ilçesinde Jandarma Karakol Komutanı, ‘Emrin kanunsuz’ dediği öne sürülen Uzman Çavuş tarafından tabancayla vuruldu.

Olay, Karapınar Mahallesi'nde bir lokantada bu sabah meydana geldi. Lokantada oturan Astsubay Başçavuş Fuat Altan Kaplandağ ile Uzman Çavuş Hayati T. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre ‘Verdiğin emir kanunsuz’ diyen uzman çavuş silahını çekerek komutanı Başçavuş Kaplandağ'a 3 el ateş etti. Kasığından yaralanan Başçavuş Kaplandağ, Karaisalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, Hayati T., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yaralı Kaplandağ'ın fazla kan kaybetmesi ve sağlık durumunun kritik safhaya girmesi üzerine Adana'ya sevkedilmesi kararlaştırıldı. Adana'daki 6'ncı Kolordu Komutanlığı bölgede bulunan bir helikopteri Karaisalı İlçesi'ne gönderdi. Helikopter, Kaplandağ'ı alarak Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne getirdi. Durumu ağır olduğu bildirilen Kaplandağ, yoğun bakım ünitesine alındı.

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