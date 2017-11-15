Uzman çavuş kazada öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı

Ferit DEMİR- Erkan BAY/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'nin Hozat ilçesinden Elazığ\'a giden Jandarma Uzman Çavuş Nuri Şanlı\'nın kullandığı otomobil, Pertek ilçesi yakınlarında kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Uzman Çavuş Şanlı yaşamını yitirirken, eşi ve 2 çocuğu ise yaralandı.

Hozat Yenibaş Jandarma Karakolu\'nda görevli Uzman Çavuş Nuri Şanlı, Elazığ\'a gitmek için eşi Ayşe, 3 yaşındaki oğlu Alperen ve 1.5 yaşındaki kızı Eylül ile birlikte yola çıktı. Şanlı\'nın kullandığı otomobil, Pertek ilçesi yakınlarında yol yapım çalışması devam eden Çakırbahçe köyü yakınlarında virajı alamayarak şarampole yuvarlandı.

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesiyle bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafında araçtan çıkarılan Uzman Çavuş Nuri Şanlı, ağır yaralı olarak ambulans ile Elazığ\'a götürülmek üzere yola çıkarıldı. Yolda kalbi duran ve yapılan müdahale ile tekrar hayata döndürülen Uzman Çavuş Şanlı, kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi\'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan Uzman Çavuş\'un kızı Eylül Şanlı\'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, hafif yaralı eşi ve oğlunun sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

Pertek Cumhuriyet Savcılığı, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



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