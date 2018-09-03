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Uzman çavuş, kardeşinin düğünü için geldiği memleketinde intihar etti

Oben ULU/DİKİLİ (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Dikili ilçesine, görev yaptığı Erzincan'dan erkek kardeşinin düğünü için gelen Uzman Çavuş Aşkın D

03 Eylül 2018 14:43

Oben ULU/DİKİLİ (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Dikili ilçesine, görev yaptığı Erzincan\'dan erkek kardeşinin düğünü için gelen Uzman Çavuş Aşkın D. (30), tabancasıyla yaşamına son verdi.
Erzincan\'da görevli Uzman Çavuş Aşkın D., erkek kardeşinin düğün töreni için izin alarak, memleketi İzmir Dikili\'nin Dikilitaş Mahallesi\'ne geldi. Düğün sonrası dün gece anne- babasının evine giden Aşkın D., görev yerine dönmek üzere sabah yapmayı planladığı uçak yolculuğu için uyuyacağını söyleyip, odasına geçti. Düğünde ve düğün sonrası kimseyle tartışmadığı, sıkıntılı halinin gözlenmediği belirtilen Aşkın D.\'nin odasından saat 01.30 sıralarında silah sesi duyuldu. Odaya giren yakınları, Aşkın D.\'yi kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla eve gelen sağlık ekipleri, Aşkın D.\'yi ambulansla Dikili Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Aşkın D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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