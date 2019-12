Uzman çavuş imamın karısıyla yakalanınca intihar etti

T24- Kastamonu’da bir imamın eşiyle ilişkisi olduğu iddia edilen Gölköy Er Eğitim Tabur Komutanlığı’nda görevli evli 2 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş 40 yaşındaki İbrahim Erol, imamın evinde yakalandıktan sonra, çağrılan polislerce bindirildiği ekip otosunda tabancayla intihar etti.



Pınarbaşı İlçesi'nde imamlık yapan 34 yaşındaki A.T., bir süredir eşi 32 yaşındaki S.T.’nin cep telefonlarına gelen mesajlardan şüphelenerek, görev yaptığı ilçeden Kastamonu Kuzeykent Mahallesi Huzurkent Blokları’ndaki evine sabah saat 06.30’da geldi. İmam A.T., evinde önceden hiç tanımadığı İbrahim Erol’u görünce tartışmaya başladı. Kimliğini göstermek isteyen ve uzman çavuş olduğunu söyleyen Erol’un kendisine zarar vereceğini düşünen imam A.T., evinden dışarı çıkarak 155 Polis İmdat telefonunu aradı. Eşini başka bir erkekle evinde yakaladığını söşyleyen A.T. polis ekibi istedi.



ÇANTADAN TABANCAYI ÇIKARTIP TETİĞE BASTI



Kuzeykent Mahallesi’de devriye gezen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekip kısa sürede olay yerine gelerek, tartışan İbrahim Erol ve A.T.’yi olayın büyümemesi için polis otosuna bindirdi. Araç içinde birbirlerine zarar vermemeleri için İbrahim Erol aracın arkasındaki gözaltı bölümüne, A.T. ise ön koltuğa oturtuldu. Olay yerinin jandarma sorumluluk alanında olması nedeniyle polisler, jandarmaya bilgi verdi.

Bu sırada polislerin ve A.T.’nin ekip otosundan indiği sırada, Uzman Çavuş İbrahim Erol yanında bulunan çantadan tabancasını çıkartarak başına dayayıp tetiğe bastı. Diyarbakır'dan Gölköy'e yeni atandığı ve eşinden boşanma aşamasında olduğu belirtilen Uzman Çavuş Erol, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayın duyulması üzerine çok sayıda jandarma ve polis olay yerine gelerek nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ile birlikte araç içerisinde ve olay yerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından Uzman Çavuş’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis aracındaki 2 polis ile intihar eden İbrahim Erol’la ilişkisi olduğu öne sürülen S.T., ve imam A.T.'nin ifadelerinin alındığı bildirildi.