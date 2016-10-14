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Yaşam

Uzman çavuş dedesinin mezarının başında intihar etti

İntihar eden uzman çavuşun kısa süre önce Kuzey Irak sınırında görev yaparken 3 aylığına hava değişimi için memleketine geldiği öğrenildi

14 Ekim 2016 16:32

Kuzey Irak'taki görevinden hava değişimi amacıyla 3 aylığına memleketi Karaman'a gönderilen 22 yaşındaki Uzman Çavuş Osman Yeşil, dedesinin mezarı başında pompalı tüfekle intihar etti.

Milliyet'in haberine göre, olay, Karaman'ın Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığı'nda meydana geldi. Sabah mezarlığa gelen görevliler mezarlık içerisinde park halinde bir otomobil gördü.

Görevliler ön kapısı açık olan otomobilden şüphelendi. Otomobil ve çevresini kontrol eden görevliler, iki mezar arasında bir kişinin kıpırdamadan yerde yattığını görünce durumu sağlık ekibi ile polise bildirdi.

Mezarlığa gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde şahsın pompalı tüfekle kalbine tek el ateş ederek öldüğünü tespit etti. Polis yaptığı ön incelemede şahsın 22 yaşındaki Osman Yeşil olduğunu ve dedesi Mustafa Yeşil'in mezarı başında canına kıydığını belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından şahsın cesedi otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Dedesinin mezarı başında pompalı tüfekle canına kıyan Osman Yeşil'in, bir yıldır Şırnak'ta uzman çavuş olarak görev yaptığı ve kısa süre önce Kuzey Irak sınırında görev yaparken 3 aylığına hava değişimi olarak memleketine geldiği öğrenildi. 

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İntiharKaramanHamidiye mahallesiOsman YeşilMustafa Yeşil

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