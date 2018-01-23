Uzman Çavuş, Afrin'de şehit oldu (3)

AİLE DEFİN YERİNE KARAR VERECEK

Şehit Mehmet Muratdağı\'nın annesi Sibel, kayınvalidesi Adeviye Kutlu ve şehit eşi Birgül askeri araçla Kocasinan ilçesi Beşparmak Mahallesi Albayrak Caddesi\'ndeki şehit eşinin yakınlarının bulunduğu Sanat Apartmanı\'na getirildi. 3 yıllık asker Mehmet Muratdağı cenazesinin Kayseri\'de ya da Yozgat\'ın Boğazlıyan ilçesinde toprağa verilmesi konusunda aile büyükleri henüz bir karar veremedi. Şehit cenazesi yeri belli olduktan sonra yarın ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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