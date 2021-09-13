Uzm. Dr. Tüğen: Çocuğunuza okula uyum süreci için 1 ay süre tanıyın

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla çocukların okula uyumda zorlanabileceğini belirten Uzm. Dr. Leyla Ezgi Tüğen, “Çocuk ve gençlerin büyük bir kısmı geçen 1,5 yıl okula gidemediği için arkadaşlarını ve öğretmenlerini tanıyamadı. Ebeveynler ve öğretmenler yaklaşık 1 aylık dönemi okula uyum süreci olarak görmeli” dedi.

Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Leyla Ezgi Tüğen, tekrar başlayan yüz yüze eğitimde okula uyum sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları açıkladı.

"Ebeveynlerin kaygıları motivasyonunu azaltabilir"

Bu dönemde çocukların ve ailelerinin okula gitmekle ilgili kaygılarının olmasının normal olduğuna dikkat çeken Tüğen, “Ailelerin Covid-19 ile ilgili ‘çocuklar okulda önlemlere uyacak mı, maskeler düzenli takılacak mı, hijyen kuralarına uyulacak mı’ gibi kaygı uyandıracak düşünceleri var. Biliyoruz ki kaygı bulaşıcıdır ve ebeveynlerin kaygılarının çocuğa geçmesiyle, çocuğun okula gitme motivasyonu azalacaktır. Çocuk ve gençlerin büyük bir kısmı ya yeni bir okula başladı ya da geçen 1.5 yıl okula gidemediği için arkadaşlarını ve öğretmenlerini tanıyamadı. Tanımadığı ortam ve kişiler bazı çocukları duygusal olarak daha zorlayabilir. " diye konuştu.

4 madde de okula uyum süreci

Tüğen, okula uyum zorluğunda yapılması gerekenleri şu şekilde ise sıraladı:

“Hem ebeveynler hem öğretmenler yaklaşık 1 aylık bir süreyi okula uyum süreci olarak görmeli, akademik yüklenmelerden ziyade çocukların okula gelme motivasyonlarını arttırmaya yönelik aktivitelere öncelik vermeli. Aileler evde uyku, beslenme, oyun, dersler ve aile ile vakit geçirme gibi günlük rutinleri artık okul rutinine göre ayarlamalı, hafta sonu bile rutinlerde bozulmalar çok olmamalı, kurallar konusunda sert değil ama net olunmalı.



Okula uyum sürecinde yapılmayacak en önemli şeylerden biri çocuk zorlanıyor diye okula göndermemek bu durumu daha da kaotikleştirecektir. Okula uyum sürecindeki zorluklarda öğretmenlerle iş birliği yapılması önemlidir ancak 1 ayı geçmesi ya da okula gitmeme şeklinde olan okul reddi durumunda mutlaka bir çocuk ve ergen psikiyatri uzmanından yardım alınması gerekmektedir.” (DHA)