-UZLAŞMA OLMAYINCA YOL TRAFİĞE KAPANDI ÇANAKKALE (A.A) - 01.09.2010 - Çanakkale'de, daha önce alınan mahkeme kararına istinaden tel örgüyle çevrilen arazide bulunan yol trafiğe kapandı. Cevatpaşa Mahallesinde, Kazım Karabekir, Geniş ve Orkide sokaklarıyla, Arıburnu İlköğretim Okulu arkasında bulunan ve 5 varisli 2 dönümlük arazi, mal sahipleri tarafından Tapu Kadastro İl Müdürlüğü yetkililerinin belirlediği yerlerden tel örgüyle çevrildi. Polisin güvenlik tedbiri aldığı bölgede, 1993 yılında alınan bir mahkeme kararına dayanılarak yapılan uygulamanın ardından, burada yer alan yol trafiğe kapalı hale geldi. Arazi sahiplerinin avukatı Murat Efe, gazetecilere yaptığı açıklamada, arazinin tapulu olduğunu ve belediyenin buraya yol yaptığını söyledi. Efe, yol yapımının ardından, dava açıldığını ve bunun sonucunda ''men'i müdahale'', yani belediyenin müdahalesiyle yıkılma kararı verildiğini belirterek, ''1993 yılından bu yana bir anlaşma ve uzlaşma sağlanamadı. Biz belediye ile yazışmalar yaptık. Belediye 'bizim müdahalemiz yok ve yerinizi alın' dedi. Biz de yerimizi tespit ederek, tel örgülerimizi çekeceğiz. Ondan sonraki tasarruf ise müvekkile ait'' dedi. Varislerden Aysel Üstünel, arazide daha önce 18 tane zeytin ağacı olduğunu, bunların belediye tarafından kesildiğini öne sürdü. Üstünel, araziyi bundan sonra ne şekilde kullanacaklarına karar vermediklerini belirtti. -''ARAZİ KAMULAŞTIRILACAK''- Çanakkale Belediyesinin avukatı Levent Gürbüz de 1960'lı yıllarda Ankara'da yapılan imar planında yolun mal sahibi üzerinde kaldığını ve mal sahibinin de 1990'lı yılların başında ''men'i müdahale'' davası açtığını ve davayı kazandığı söyledi. Kararın yaklaşık 20 yıldır uygulanmadığını bildiren Gürbüz, ''Belediyeden 20 yıldır herhangi bir şekilde talepleri de olmadı. Burası bizim kamulaştırma planımızda var ve eninde sonunda kamulaştırılacak. Fakat, yeni kamulaştırma kanununa göre belediye ancak bütçesi müsait olduğunda böyle bir şey yapabiliyor. Yaklaşık 2 bin metrekare alan olduğu için buna bütçe ayırmamız gerekiyor'' diye konuştu.