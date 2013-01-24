T24 LogoT24 Logo
Politika

Uzlaşma Komisyonu’nda Kürecik tartışması

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda, Türkiye’de yabancı asker bulundurma tartışma çıkardı

24 Ocak 2013 23:20

Hülya Karabağlı/ Ankara

 

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart,  Kürecik ve İncirlik örneklerini vererek “Türkiye Cumhuriyeti içinde kendi topraklarına giremiyoruz” deyince AKP’liler tartışma çıktı.  AKP, yeni anayasa da  düzenleme yapılmasına  karşı çıkarak mevcut  denetim mekanizmaların yeterli olduğunu savundu.  

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda, Türkiye’de yabancı asker bulundurma tartışma çıkardı. CHP Konya Milletvekili Atilla Kart,  İncirlik ve Kürecik’e dikkat çekerek, “Türkiye Cumhuriyeti içinde  kendi topraklarına giremiyoruz. Egemenlik ciddi anlamda zafiyet içinde" dedi. CHP’nin bu çıkışına  MHP  ve BDP kanadından  da destek geldi. Ancak, AKP, mevcut  denetim mekanizmalarının yeterli olduğunu  savunarak  yeni anayasada  bir düzenlemeye  karşı çıktı. Ancak, üç partinin  anlaşmasıyla    Rapor  İsteme’ başlıklı  maddede önemli  düzenlemeye gidildi.  Buna göre, yabancı askerlerin Türkiye’de bulunmasına izin verilmesi durumunda Bakanlar Kurulu, silahlı kuvvetlerin durumu hakkında her iki ayda bir Meclis’i bilgilendirecek. Madde düzenlemesinde  BDP, Türk sözcüğüne karşı çıkarak ‘silahlı kuvvetler’ denmesini istedi. Parantez içine alınarak, anlaşmayı gösteren  yeşille yazılan “Rapor  İsteme” başlıklı  maddenin  düzenlemesi şöyle.

 

Rapor İsteme

 

Madde- (1) Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının onda biri ya da siyasi parti grupları, temel hak ve özgürlüklere ilişkin mevzuatın uygulanması ve sonuçları konusunda Bakanlar Kurulu’ndan rapor talep edebilir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (BDP Önerisi: Silahlı Kuvvetlerin) yabancı ülkelere gönderilmesi ya da yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin verilmesi hallerinde Bakanlar Kurulu silahlı kuvvetlerin durumu hakkında her iki ayda bir Meclise rapor sunar. Bu fıkrada belirtilen raporların Genel Kurulda görüşülme usulleri İçtüzükle düzenlenir.

Madde notu: AK Parti böyle bir denetim imkanının mevcut denetim araçlarınca karşılandığı görüşündedir. Bu nedenle maddenin gereksiz olduğu kanaatindedir.

 

ETİKETLER

hülya karabağlıatilla kartchpuzlaşma komisyonukürecik tartışması

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24