Uzlaşma Komisyonu’nda Kürecik tartışması

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Kürecik ve İncirlik örneklerini vererek “Türkiye Cumhuriyeti içinde kendi topraklarına giremiyoruz” deyince AKP’liler tartışma çıktı. AKP, yeni anayasa da düzenleme yapılmasına karşı çıkarak mevcut denetim mekanizmaların yeterli olduğunu savundu.

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda, Türkiye’de yabancı asker bulundurma tartışma çıkardı. CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, İncirlik ve Kürecik’e dikkat çekerek, “Türkiye Cumhuriyeti içinde kendi topraklarına giremiyoruz. Egemenlik ciddi anlamda zafiyet içinde" dedi. CHP’nin bu çıkışına MHP ve BDP kanadından da destek geldi. Ancak, AKP, mevcut denetim mekanizmalarının yeterli olduğunu savunarak yeni anayasada bir düzenlemeye karşı çıktı. Ancak, üç partinin anlaşmasıyla Rapor İsteme’ başlıklı maddede önemli düzenlemeye gidildi. Buna göre, yabancı askerlerin Türkiye’de bulunmasına izin verilmesi durumunda Bakanlar Kurulu, silahlı kuvvetlerin durumu hakkında her iki ayda bir Meclis’i bilgilendirecek. Madde düzenlemesinde BDP, Türk sözcüğüne karşı çıkarak ‘silahlı kuvvetler’ denmesini istedi. Parantez içine alınarak, anlaşmayı gösteren yeşille yazılan “Rapor İsteme” başlıklı maddenin düzenlemesi şöyle.

Rapor İsteme

Madde- (1) Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının onda biri ya da siyasi parti grupları, temel hak ve özgürlüklere ilişkin mevzuatın uygulanması ve sonuçları konusunda Bakanlar Kurulu’ndan rapor talep edebilir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (BDP Önerisi: Silahlı Kuvvetlerin) yabancı ülkelere gönderilmesi ya da yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin verilmesi hallerinde Bakanlar Kurulu silahlı kuvvetlerin durumu hakkında her iki ayda bir Meclise rapor sunar. Bu fıkrada belirtilen raporların Genel Kurulda görüşülme usulleri İçtüzükle düzenlenir.

Madde notu: AK Parti böyle bir denetim imkanının mevcut denetim araçlarınca karşılandığı görüşündedir. Bu nedenle maddenin gereksiz olduğu kanaatindedir.