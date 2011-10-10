-Uzlaşma komisyonu toplanıyor TBMM (A.A) - 10.10.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, ''Uzlaşma Komisyonu ile bu hafta içerisinde, yeni anayasa için ilk toplantıyı yapmak üzere ilk vuruşu yapacağız'' dedi. Çiçek, Avrupa Parlamentosu Liberal Grup Başkanı, Belçika eski Başbakanı Guy Verhofstadt ve beraberindeki heyeti kabul etti. Türkiye'nin, AB'ye tam üyelik noktasında bugüne kadar bir çok yasal ve yapısal reformu yaptığını, ancak bazı eksikliklerin de bulunduğunu belirten Çiçek, bunların başında yürürlükteki anayasadan kaynaklı sıkıntıların geldiğini söyledi. Çiçek, şöyle devam etti: ''Yeni dönemde ümit ediyoruz ki yeni bir anayasayı gerçekleştirerek, en temel eksikliği gidermiş oluruz. Sizin de ziyaretiniz tam böyle bir zamana denk geldi. Tüm siyasi partiler,-3 parti bildirdi, 1 parti kaldı-, 3 üye verecek. Uzlaşma komisyonu ile bu hafta içerisinde yeni anayasa için ilk toplantıyı yapmak için ilk vuruşu yapacağız. Biz eksikliklerimizin farkındayız, AB üyeliği olsa da olmasa da Türkiye, yüksek standartta demokrasi için yasal ve yapısal düzenlemeleri yapma ihtiyacının farkındadır, bunun gereğini yapmaya çalışıyor. Üyelik hatırına yaptığımız işler değildir bunlar. Türkiye, bu reformları terör tehdidi, baskısı ve ortamında gerçekleştirmektedir.''